Un Tots Sants amb mascareta i gel

Tots Sants marcat pel coronavirus. La visita als cementiris és una de les excepcions recollides al decret amb les noves mesures contra el covid-19 que, en principi, han d'estar en vigor els pròxims 15 dies. Així, totes les instal·lacions estaran obertes, en un horari ampliat per facilitar-hi l'accés i evitar les gran aglomeracions, i en algunes és imprescindible la cita prèvia per accedir-hi.

La mascareta i la distància seran obligatòries en l'atípica celebració d'aquest any. A més, durant aquest cap de setmana, i també de manera excepcional, es podrà trencar el confinament municipal per visitar un cementiri sempre que sigui dins de la mateixa comarca de residència.

L'ús de mascareta és imprescindible per entrar a les instal·lacions i des de la Generalitat es recomana l'ús de gel hidroalcohòlic abans i després de fer servir les escales mòbils per accedir als nínxols superiors o al dipositar les flors a sobre de la tomba. Tant la higiene com la distància física entre les persones que no conviuen també són precaucions per evitar riscos de contagi.



Cap activitat extra als cementiris

Per facilitar que no hi hagi aglomeracions també es preferible que els visitants limitin l'estada a una hora i mitja, i es prohibeix el consum de menjar o beguda durant el temps que duri la visita. En algunes instal·lacions s'han anul·lat els serveis de lavabo al no poder garantir un servei de neteja i desinfecció permanent.

El coronavirus trastoca les litúrgies de les famílies però també ha obligat els Ajuntaments a reforçar els controls, i per norma general s'han anul·lat les activitats paral·leles que tradicionalment se celebren coincidint amb Tots Sants, com per exemple els concerts de música clàssica.

En alguns cementiris serà imprescindible concertar cita per poder accedir-hi per evitar les aglomeracions. És el cas del de Lleida, per exemple, que ha limitat a un màxim de 2.000 les persones que hi poden coincidir alhora. Més de 3.500 lleidatans havien fet la sol·licitud els dies previs, segons la premsa local. De totes maneres el Procicat recomana evitar les visites al cementiri durant el cap de setmana.