Baixa el nombre de morts per covid-19 a Espanya: 301 defuncions en 24 hores

La pandèmia de coronavirus ha provocat 301 morts en les últimes 24 hores a Espanya. Són menys que les registrades aquest dilluns, que van ser 331. En qualsevol cas, es consolida la tendència a la baixa tot i seguir per sobre de la barrera psicològica dels 300, que es va trencar únicament fa dos dies.

Per altra banda, a tot l'Estat s'han declarat 1.308 nous casos de la malaltia detectats amb proves PCR, que enfilen el recompte d'infectats fins als 210.773. Es tracta de la xifra més baixa registrada des de la implantació de l'estat d'alarma, però cal agafar-la amb molta cautela perquè, des de finals de la setmana passada, el ministeri només informa dels nous positius detectats amb aquest tipus de prova, deixant al marge les serologies.

De nou, són més els curats que els nous infectats: 1.673 altes en 24 hores superen el nombre de PCR positives. Són menys altes que dilluns, quan aquesta estadística va superar la barrera dels 2.000. En total, ja s'han curat 102.548 malalts de coronavirus.

Per tot plegat, el director del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'ha felicitat: les dades, que són "realment bones", segons ha dit, confirmen una "tendència molt favorable" ja esbossada els últims dies.

Catalunya és la comunitat amb pitjors dades

Catalunya és la comunitat on han mort més persones en l'últim dia: el ministeri recompta 109 decessos –una xifra, com sempre, diferent de la de la Generalitat, que ahir va informar de 159 morts a partir de les dades de les funeràries–. Per tant, Catalunya se situa, s'agafi la dada que s'agafi, força per davant de Madrid, que registra 62 defuncions. Simón ha confirmat que estan en contacte amb les autoritats sanitàries de la Generalitat per analitzar aquests números, però no ha volgut aventurar-se a aportar una explicació. Com a hipòtesi, ha apuntat que podria deure's a retards de notificacions per part d'alguns hospitals. En qualsevol cas, ha recordat que la pandèmia va a la baixa, com a la resta de l'Estat: "La tendència que s'observa és equiparable a les altres", ha assegurat.

Per altra banda, Simón no ha volgut concretar cap detall del pla de desescalada que anunciarà aquest migdia el president espanyol, Pedro Sánchez. Només ha volgut llançar un missatge de prudència a la ciutadania: ha recordat que, a mesura que es redueixen les mesures de restricció de la mobilitat, la responsabilitat de contenir la transmissió de la pandèmia "va transferint-se" a les persones que comencen a "fer ús" dels drets que es van garantint. Aquests drets, ha dit Simón, "no són gratis i venen amb una part de responsabilitat". De fet, ha deixat entreveure que les noves mesures que s'implantin podrien tenir algun efecte contraproduent: "Esperem que no, però podrien tenir impacte", ha afirmat.

Distàncies en l'esport

Una de les situacions que podria començar a donar-se és la de les sortides per practicar esport. Simón s'ha mostrat partidari d'establir una distància de seguretat més àmplia que l'actual pel que fa als esportistes. Ha demanat molta cautela a la població i que es faci esport estrictament de manera individual, ja que, durant l'activitat física, se sua i es respira molt fort, cosa que augmenta la possible transmissió del virus. Per tot això, Simón considera insuficient la distància d'un metre i mig pel que fa a, per exemple, ciclistes i corredors.

El portaveu de Sanitat, per altra banda, ha assegurat per primera vegada que "cada vegada tenen més suport" les teories que relacionen el bon temps amb una menor transmissió del coronavirus. Simón ha informat que l'Agència Estatal de Meteorologia està fent un mapa de les variables climàtiques que podrien afectar el virus.