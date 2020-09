Detectats quatre pacients a Catalunya que s'han reinfectat per covid-19, un d'ells en estat greu

No feia ni sis mesos que havia passat el virus quan, a finals d'agost, va notar que desenvolupava de nou alguns dels símptomes compatibles amb la malaltia del covid-19. Ell és metge a l'Hospital de Palamós, però en aquell moment estava de vacances i, de fet, la cosa va començar amb un simple refredat. L'evolució, però, va empitjorar: tos, ofecs, insuficiència respiratòria... Una PCR va confirmar, finalment, que es tractava d'un quadre de coronavirus. ¿Com pot ser, si ell ja havia passat la malaltia durant el pic de la pandèmia?, es pregunten els professionals amb qui té contacte. Ara està ingressat a l'UCI de Can Ruti –"Pensem que es recuperarà bé", avança optimista la doctora Roca Toda, cap del servei de medicina interna del centre de Palamós– i l'equip del doctor Bonaventura Clotet li està fent el seguiment. Aquest és un dels quatre primers casos de reinfecció que s'han detectat a Catalunya.

Així ho ha explicat a RAC1 el doctor Bonaventura Clotet, que ha confirmat que hi ha almenys tres casos més de reinfecció a Catalunya a banda d'aquest. Clotet ha aprofitat l'anunci per tornar a fer èmfasi en la idea que haver passat la malaltia no evita tornar-la a desenvolupar i, en alguns casos, com el del metge de l'Hospital de Palamós, aquesta reinfecció pot derivar en greus complicacions. "Creiem que la majoria [de casos de reinfecció] seran lleus, però tenim l'evidència que n'hi ha que no", ha advertit. El doctor ha insistit en un missatge de prudència que pren més força que mai ara que s'han confirmat aquestes primeres reinfeccions a casa nostra: "Cal seguir protegint-se encara que s'hagi passat el covid-19". Fins ara només s'havien detectat casos com aquests a la Xina, i també puntualment en altres països com Bèlgica i els Estats Units.

La xifra de pacients reinfectats a Catalunya, ha assegurat Clotet, podria créixer en els propers dies si s'acaben confirmant altres casos que també estan estudiant.

Per què et pots reinfectar (i altres persones no)

L'equip que està fent el seguiment d'aquests quatre casos confirmats a Catalunya treballa amb dues hipòtesis que explicarien per què en alguns pacients es produeix aquesta reinfecció i en d'altres no. La primera sosté que el malalt no hagi desenvolupat prou anticossos durant el primer contagi, i la segona, que aquests anticossos durin menys temps en alguns individus. En qualsevol cas, són opcions que encara s'estan estudiant i que hauran de confirmar les conclusions de la investigació.

Segons ha explicat Bonaventura Clotet, a més, cal esbrinar quins "mecanismes" fan que hi hagi casos en què la reinfecció és "molt més greu" que el primer contagi. "Pot dependre de la reexposició sostinguda, però hem de mirar altres característiques [que també hi puguin influir]", ha apuntat en relació a l'historial d'aquest professional de la sanitat de l'Hospital de Palamós. Clotet ha recordat, en aquest sentit, el cas del metge de Wuhan que va alertar de l'epidèmia i que va morir després de setmanes "molt exposat".