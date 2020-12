Els centres comercials podran reobrir amb el 30% de l'aforament a partir de dilluns

El Procicat, reunit aquest dissabte, ha acordat permetre la reobertura dels centres comercials a partir de dilluns que ve, 14 de desembre, amb el 30% de l'aforament. També ha autoritzat la mobilitat dins la mateixa comarca a partir de divendres que ve, amb la qual cosa el confinament municipal del cap de setmana passarà a ser comarcal. El que sí que es manté és el confinament perimetral de Catalunya.

Les dues mesures de flexibilització tenen l'objectiu d'esponjar la concentració de persones en espais urbans i, alhora, facilitar l'accés a determinats serveis no presents en municipis petits durant el cap de setmana.

Centres comercials oberts al 30% de l’aforament

La reobertura al públic dels centres i recintes comercials estarà condicionada a la reducció al 30% del seu aforament i que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquesta limitació de l’aforament s’aplicarà tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas. Per complir la limitació, els centres i recintes comercials hauran d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos als establiments i locals que hi ha ubicats i també als accessos, inclosos els aparcaments. També es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils o àrees de descans.

Ampliació del màxim de persones en activitats culturals i religioses

D'altra banda, els equipaments culturals –teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure– i els espais habilitats per a la realització d’espectacles públics podran continuar oberts, limitant l’aforament al 50% i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió, sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats. Però, a més, la resolució preveu que totes aquestes activitats, si es compleixen unes condicions de ventilació reforçada i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions, podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, sempre que no se sobrepassi el límit del 50% de l’aforament màxim autoritzat.

En aquest sentit, els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat en què s'informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat.

Finalment, pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils –casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres–, podran obrir limitant l'aforament al 30% i amb un nombre màxim de 500 persones. Ara bé, com en el cas dels equipaments culturals, si acrediten una ventilació reforçada podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones sempre que no se superi aquest 30% de l'aforament. També en tots aquests casos els titulars d’aquestes activitats hauran de presentar la declaració responsable al departament de Justícia, l'òrgan competent en matèria d’afers religiosos, i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat.

El DOGC publica les mesures

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest mateix dissabte les mesures aprovades pel Procicat que entraran en vigor dilluns. La resolució explica que la flexibilització d'aquestes mesures se sustenta en un informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que posa de manifest una "estabilització" de la velocitat de propagació del virus i "una tendència a la disminució persistent" en els ingressos als hospitals, fet que permet "una major activitat social i econòmica" i aixecar algunes de les restriccions fins ara vigents. Alhora també s'especifica que en la limitació del 30% de l'aforament dels centres comercials queden exclosos aquells establiments dedicats a alimentació, begudes, productes higiènics o altres productes de primera necessitat.

L'índex de positius "no permet passar de tram"

El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat aquest dissabte que l' índex de positius i l'acumulació de dades en catorze dies constata una estabilització a uns nivells que continuen sent "preocupants" i que estableixen un escenari que "no permet passar de tram". Delgado ho ha dit en una entrevista a TV3, en la qual ha subratllat que l'anunci de les mesures de flexibilització s'emmarca en la ventilació "com a element compensatori" per reprendre algunes activitats. En concret, es demanarà garantir 20 litres per segon i persona, un llindar en el qual treballen els hospitals.

Sobre la celebració de les festes de Nadal, Delgado ha demanat precaució "veient el que va passar als Estats Units" després d'Acció de Gràcies, on les dades "han repuntat i s'han disparat". En aquest sentit, ha avisat que si les dades no milloren no es passarà de tram per Nadal, tot i que ha assegurat que es treballarà per buscar elements de viabilitat perquè les activitats socials i econòmiques es puguin recuperar d'una manera segura.