Quins són els reptes que té Catalunya després de la pandèmia? Antoni Bassas en parla amb Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

La pandèmia de coronavirus està transformant profundament la manera en què vivim i ens organitzem, tant a nivell social com econòmic. Res tornarà a ser igual, i el repte serà adaptar-nos a aquesta nova manera de fer. Alguns canvis, com la digitalització de les empreses, s'han accelerat amb la pandèmia, i ja no marxaran. Però la tecnologia, que ha demostrat ser una aliada per a la gestió del covid-19, suposa alhora certs riscos per a la protecció de la privacitat. El virus també està comportant canvis en les relacions internacionals, amb un procés de globalització truncat per la pandèmia. ¿Com afectarà això a les empreses catalanes?. ¿Quin paper hi jugarà la indústria, en aquest nou món?

D'això i molt més en parlarà Antoni Bassas el dijous 30 de juliol a través de Skype amb Lluís Juncà Pujol, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. Durant la conversa el periodista també li traslladarà els vostres dubtes i preguntes sobre el tema. Ens els pots fer arribar a través d'aquest espai de participació. La conversa s'emetrà el mateix dijous a les 18 hores a l'Ara.cat.