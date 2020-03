El cap del laboratori 3D del Parc Taulí: "Els respiradors 3D arribaran, però no a la velocitat que volen els polítics"

L'esperançadora promesa dels respiradors i els bifurcadors 3D per multiplicar les possibilitats d'aquests aparells i proveir-ne els hospitals podria trigar uns dies més del que es va anunciar inicialment, la setmana passada. Tot i que les empreses que formen aquesta aliança solidària estan imprimint material sense descans, els metges volen garantir que la seva aplicació no causi cap problema afegit als pacients.

Des de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, un dels centres col·laboradors que està validant la qualitat de les peces, assenyalen que "els aparells funcionen, però ara cal veure si són útils". "Han de complir tots els paràmetres de seguretat; funcionen, però els hem de seguir testant", apunta Ferran Fillat, cirurgià ortopèdic i director del laboratori de planificació quirúrgica 3D del Taulí. Segons explica, entre les comprovacions necessàries cal determinar quantes hores poden estar en funcionament els respiradors o si treballar amb els nous bifurcadors (una peça que s'uneix als respiradors i permet derivar l'aire a dos o més pacients alhora) són del tot segurs.

"S'han creat moltes expectatives però cal assegurar-nos que mèdicament no són perillosos", adverteix Fillat. Els bifurcadors, per exemple, requereixen un control molt acurat del malalt perquè unir dos pacients a un sol respirador és complicat. "Cada persona té uns pulmons diferents de mida i resistència. Si, a més, la persona està malalta, aquests paràmetres varien –explica aquest expert–. En canvi, el respirador i el bifurcador els estarien aportant la mateixa quantitat i pressió d'aire a tots dos. Encara que trobéssim dos malalts amb característiques idèntiques, què passaria si, un cop connectats a l'aparell, un d'ells millora o empitjora?", es pregunta Fillat, que conclou que la pressió d'aire podria fer mal a un dels dos pacients.

És per això que, més enllà de les homologacions necessàries –que encara han d'arribar–, Fillat veu "difícil" l'aplicació, ara per ara, perquè suposaria que un professional estigués monitoritzant els malalts constantment. Fins ara les proves s'han fet amb simuladors i amb animals, però falta la més important: la prova amb pacients reals. "És el comitè d'ètica qui ha de decidir els criteris d'inclusió en aquesta part de l'assaig, i això encara no s'ha decidit", remarca Fillat.

La prudència mèdica, però, no dilueix l'esperança. "Aquests aparells acabaran sortint i sortiran bé, perquè al darrere hi ha un gran equip coordinat. En podrem fer ús, però potser no serà a la velocitat que els agradaria als polítics", diu el cap d'aquest laboratori de planificació quirúrgica 3D.

Impressions 3D sense descans

Paral·lelament, l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca i Leitat no ha deixat de provar-ho. "Vam fer el respirador, el vam enviar a validar, hi hem fet els canvis que han demanat i aquesta tarda ja estem imprimint els nous", explica el delegat especial de l'Estat al Consorci, Pere Navarro. Els plans per empaquetar i enviar aquest material es mantenen per a aquest cap de setmana, però la prudència també s'imposa: "Els que manen són els metges, nosaltres només estem a la seva disposició", conclou Navarro.