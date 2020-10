Incompliments massius en els primers dies de restriccions

Si tenim en compte les imatges i les denúncies del primer cap de setmana de restriccions pel covid-19 a Catalunya, les mesures no s'han acabat de seguir. Els incompliments que s'han produït no han sigut puntuals, sinó massius. Per posar alguns exemples, els Mossos d'Esquadra han denunciat 75 persones aquest dissabte a la mitjanit que participaven en un botellón al mirador de Torre Baró, al districte de Nou Barris de Barcelona. A la mateixa ciutat, la Guàrdia Urbana ha desallotjat aquesta mitjanit 573 persones per incomplir les mesures. N'ha denunciat 37 per beure alcohol a la via pública i la nit de divendres a dissabte ja havia sancionat 75 persones més per botellons. La Guàrdia Urbana també va sancionar dissabte un restaurant de l'Eixample amb clients consumint dins el local.

En un altre punt de Catalunya, els Mossos han denunciat aquesta matinada l'organitzador d'una festa amb 130 persones en una masia del Catllar, al Tarragonès. Segons la policia, els participants s'han enfrontat als agents i han tingut una actitud hostil. La convocatòria s'havia fet per les xarxes socials amb la intenció d'allargar la festa fins aquest dilluns al matí. Els Mossos han comprovat que els assistents no portaven mascareta ni respectaven cap mesura sanitària. La policia ha explicat que part dels participants ballaven i consumien begudes. Els agents també han intervingut els equips de música i han aixecat dues actes: una per no respectar les restriccions i una altra per drogues. De fet, han detingut un home que tenia bosses amb cocaïna i LSD, pastilles d'èxtasi i marihuana per un delicte contra la salut pública.

🔴 Cues de més d’una hora i amb poca distància a Diagonal Mar per accedir a una botiga de roba https://t.co/gPS0ztj1XL pic.twitter.com/Bdf2Pr8B1k — btv notícies (@btvnoticies) October 17, 2020

Al marge de les actuacions de la policia, a Barcelona s'han pogut veure aquest migdia davant l'Hospital del Mar –com mostra la foto d'aquest article– diverses persones que ignoraven el cartell que recorda que està prohibit utilitzar els aparells esportius situats a l'aire lliure. Un equip de Betevé va enregistrar dissabte a la tarda com es produïen llargues cues amb poca distància de seguretat al centre comercial de Diagonal Mar i s'han vist més pícnics, una activitat no permesa, per exemple al Parc de la Ciutadella. També s'han viscut aglomeracions al Parc Natural del Montseny: tot i la crida a reduir la mobilitat, la Diputació de Barcelona ha parlat de "massificació" i "comportaments incívics". Malgrat això, a l'espera de les dades d'aquest diumenge, entre divendres i dissabte van sortir un 8,6% menys de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona respecte al primer cap de setmana d'octubre.

651x366 Grups de persones fent pícnics aquest diumenge al Parc de la Ciutadella de Barcelona / ALBERT CADANET / ACN Grups de persones fent pícnics aquest diumenge al Parc de la Ciutadella de Barcelona / ALBERT CADANET / ACN

Unes mesures més intensives?

Sobre la possibilitat d'implantar a Catalunya el "toc de queda", una opció que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, no descarta si se'n observa "l'eficàcia" a França, el president substitut i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat aquest migdia que la mesura "no està sobre la taula". Però ha admès que no es poden deixar de preveure "mesures més intensives en el futur": "Dependrà de l'evolució epidemiològica". La investigadora Clara Prats considera que el toc de queda és una mesura que es podria plantejar si les restriccions actuals no funcionen. "Abans que un confinament total, potser es podria provar el confinament parcial en el temps, que sona millor que toc de queda", ha dit.

La massificació @montseny i comportaments incívics fa que:

❌Tanquem les àrees de lleure

👀Augmentem nombre d’informadors

⛔️Reforcem senyalització x evitar vehicles mal aparcats

🚌Augmentem freqüència #Busparc

🙌🏻Iniciem campanya sensibilització

Parcs naturals sí, però amb civisme pic.twitter.com/zwbhWMaEJs — Diputació de Barcelona (@diba) October 18, 2020

En canvi, el metge i investigador català Salvador Macip ha defensat que no s'hauria de descartar un confinament temporal a Catalunya com a "últim recurs". En declaracions a Catalunya Ràdio, Macip ha opinat que "és difícil predir" si la mesura de tancar bars i restaurants tindrà un impacte en l'evolució de la pandèmia perquè dependrà del comportament dels ciutadans. "Si no anem als restaurants però fem festes a les cases, estem igual", ha apuntat. Al seu parer, "no s'haurien de descartar" petits confinaments puntuals, "com a últim recurs", per afrontar l'augment de contagis, com està passant a pràcticament tot Europa.