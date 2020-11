Interior dona per fet un augment de la mobilitat pel pont de la Constitució

El Govern preveu que aquest dijous –que podria ser l'últim cap de setmana amb confinament municipal si l'evolució de l'epidèmia permet autoritzar la mobilitat dins la comarca– augmentin les sortides de Barcelona i l'àrea metropolitana. La causa: el pont de la Constitució. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha admès que des que es va desplegar el pla de contenció a la mobilitat s'han donat diferents casuístiques per intentar esquivar les restriccions, com ara les persones que avancen el cap de setmana als dijous per poder marxar a segones residències. Sàmper ha demanat als que ho fan que igualment respectin el confinament perimetral vigent durant el cap de setmana.

Les sortides els dijous per anar de cap de setmana es mantenen en unes xifres similars, amb un creixement entorn del 7%. Concretament, dijous passat van augmentar un 7,75%. Amb tot, i malgrat que hi hagi pont i que la previsió sigui que dijous vinent surtin més cotxes, el dispositiu de seguretat per al cap de setmana vinent "no canviarà gaire". Les normes del confinament per al cap de setmana vinent no patiran "cap variació", segons Sàmper. El conseller ha confirmat que el tancament municipal no s'allargarà fins al dimarts 8 de desembre, tot i que és un dia festiu, sinó que s'estendrà, com sempre, des de les sis del matí de divendres fins a les sis del matí de dilluns.

Sàmper ha fet una crida, però, a evitar conductes de risc com les que els Mossos han detectat aquest cap de setmana a Sant Boi de Llobregat i Viladecans. El cos ha denunciat 30 persones acusades d'organitzar una festa multitudinària en un hotel de Viladecans, on van llogar totes les habitacions d'una planta fins que van ser expulsats pels agents. El grup, tirant de "picaresca", segons Sàmper i el comissari Joan Carles Molinero, va reservar diverses habitacions contigües dels hotels per celebrar una macrofesta. A Viladecans, va ser el mateix hotel qui va trucar als Mossos demanant una intervenció policial davant una festa multitudinària al passadís de la planta. Tots els usuaris van ser sancionats.

Els agents també van aconseguir frenar a temps que se celebrés una altra festa de característiques similars en un altre hotel de Sant Boi. L'actuació policial en aquest cas va ser preventiva, segons ha explicat Molinero, ja que en conèixer que grups de persones joves havien reservat diverses habitacions en un hotel, les patrulles s'hi van desplaçar per identificar i advertir els participants. No s'hi van produir aldarulls.

14 denúncies a terrasses

Els Mossos també han intervingut aquest cap de setmana en una festa d'aniversari amb nou persones al barri de Gràcia de Barcelona i en un restaurant que superava l'aforament permès i excedia el toc de queda. També van descobrir una festa amb més persones de les permeses (6) en un domicili proper al Parc de la Creueta del Coll, després de rebre l'alerta per una discussió. Els Mossos han posat un total de 5.486 denúncies en l'última setmana, 2.460 de les quals el cap de setmana.

Pel que fa als controls a les terrasses, els agents han interposat almenys 14 denúncies per infraccions. A més, s'han fet 3.930 identificacions, segons dades provisionals facilitades pel conseller Sàmper. Des del 16 d'octubre, en canvi, s'han obert 760 actes a establiments, 89 l'última setmana i 44 aquest cap de setmana, i 91.218 identificacions a ciutadans.