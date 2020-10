El risc de rebrot escala fins als gairebé 400 punts per l'auge dels contagis

260x366 El risc de rebrot escala fins als 400 punts per l'auge dels contagis / MANOLO GARCÍA El risc de rebrot escala fins als 400 punts per l'auge dels contagis / MANOLO GARCÍA

El covid-19 no dona treva: els indicadors epidemiològics de Catalunya constaten l'acceleració dels contagis els últims quinze dies, motiu pel qual el Govern ha imposat restriccions a la interacció social. Actualment s'estan declarant 2.720 casos diaris malgrat que s'estan fent menys proves respecte a altres setmanes. Entre el 7 i el 13 d'octubre s'han fet un total de 133.165 PCR i s'han detectat 13.139 positius de coronavirus, cosa que suposa que el 10% han revelat una infecció activa. Aquesta xifra representa el doble del que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per controlar la corba del covid-19 i gairebé el doble del que es registrava al conjunt del país a mitjans de setembre (6%).

Com més positius es detecten més creix el risc de rebrot. Aquest indicador que vigila i valora el creixement de l'epidèmia ja assoleix xifres crítiques i en les últimes hores ha escalat fins als 392 punts. Almenys 307 persones de cada 100.000 habitants tenen el virus. Això és el que es coneix com a incidència acumulada a 14 dies, i permet estimar quantes persones hi ha amb capacitat de contagiar. Sumada a la taxa de contagi o R, que mesura la velocitat de reproducció del virus en els últims 7 dies, ofereix una fotografia fixa de la propagació del virus. Actualment aquesta R se situa en 1,34 i, per tant, un sol cas genera de mitjana més d'un cas. L'objectiu sempre ha de ser reduir-la per sota d'1, especialment a les zones més densament poblades.

La mitjana d'edat dels infectats, però, encara se situa en franges joves, entorn dels 38 i els 40 anys, sense diferències per sexe. A les residències de gent gran, que divendres van anunciar que se suspenien les sortides curtes durant almenys quinze dies, s'han detectat 50 casos nous.

També l'auge d'infeccions s'està traduint en un repunt de casos que arriben als centres hospitalaris. Actualment hi ha 1.103 persones hospitalitzades, 204 de les quals estan sent ateses a les unitats de cures intensives. Representen 13 malalts crítics més respecte a l'anterior actualització del departament de Salut. Les autoritats sanitàries també han notificat nou defuncions més, segons els reporten hospitals i funeràries, i la xifra de víctimes mortals associades al covid-19 ja s'eleva fins a les 13.586.