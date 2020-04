Illa demana que Catalunya inclogui els ancians morts a les residències al recompte general

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat a Catalunya que inclogui els ancians morts per covid-19 a les residències de tercera edat als recomptes generals. "És el criteri que ha de seguir tothom independentment d'on s'hagi produït la mort", ha assegurat. Illa ha assenyalat que, segons els protocols, qualsevol persona diagnosticada amb coronavirus i que mor és recomptada com una defunció per la malaltia.

Per altra banda, Illa no ha volgut polemitzar amb la Generalitat pel que fa al document del departament de Salut que dóna instruccions per limitar el tractament terapèutic als pacients amb menys probabilitats d'èxit respecte la malaltia. El ministre s'ha limitat a assenyalar que li consta que les decisions terapèutiques es fan "d'acord amb els protocols clínics establerts", i no tenen en consideració "el criteri de l'edat, sinó el quadre clínic" del pacient.

Un Illa que s'ha mostrat relativament optimista pel que fa a l'evolució de la pandèmia a Espanya. Tot i afirmar que l'Estat travessa una setmana "complicada, dura", el ministre ha assegurat que les dades confirmen "la ralentització que venim observant", ja que el nombre de casos creix a l'entorn del 10% quan, fins el 25 de març, ho feia a un ritme del 20%, i fins dilluns passat, al 12%. Tot i això, s'ha mostrat més prudent que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que havia dit que ja s'estava "descendint" del pic; per tant, que ja s'havia superat la corba. Illa ha rebaixat les expectatives i ha assegurat que Espanya està en "la primera etapa d'arribar al pic"; faltarà, per tant, "doblegar-lo", en paraules del ministre, i "eradicar el virus" en una tercera i definitiva etapa.

Pel que fa als tests diagnòstics, Illa ha explicat que l'Institut Carlos III de Madrid encara està validant els tests ràpids que van arribar de la Xina per substituir la partida defectuosa que el govern espanyol va haver de retirar. "Fins que no estiguin tots validats, no els distribuirem", ha dit Illa, que no ha contestat a quines comunitats autònomes tenien previst enviar-los.