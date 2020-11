El Banc d'Aliments fa una crida per augmentar les donacions per al Gran Recapte

SOS del Banc d'Aliments per omplir el rebost en l'últim dia del Gran Recapte, la campanya de recollida de menjar en sec per a col·lectius necessitats i que estan patint de ple la crisi social del coronavirus. La campanya d'aquest any ha hagut de prescindir dels tradicionals voluntaris recollint productes als supermercats i ha passat a una edició online amb donacions de diners en metàl·lic, en compliment de la normativa contra el covid-19. De moment, els promotors calculen que s'han recaptat uns dos milions d'euros, un 30% menys del que en aquestes hores s'havia aconseguit l'any passat.

No hi ha recollida física a les grans superfícies però l'objectiu del Gran Recapte és el mateix de sempre i, com ha advertit el director del Banc d'Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, aquest any és "més necessari que mai" perquè l'emergència sanitària i social ha abocat moltes famílies a la pobresa durant la primera onada de la pandèmia, i ara les prestatgeries dels magatzems estan gairebé buides per a les necessitats futures. L'entitat ha doblat el nombre de persones ateses en aquests vuit mesos fins a situar-se en 260.000, una xifra tristament rècord.

Al miler de botigues de proximitat, mercats municipals i més de 2.000 grans supermercats de tot Catalunya adherits a la campanya s'hi poden fer donacions virtuals comprant uns tiquets a la mateixa caixa de l'establiment fins aquest dissabte. Per als que prefereixen una donació online, la web del Gran Recapte estarà operativa fins al 16 de desembre.

La urgència de tenir nous productes per poder-los distribuir entre entitats humanitàries ha fet que els organitzadors del Gran Recapte ja hagin començat a comprar menjar amb els diners recaptats, segons han informat en un comunicat. Així, ja han adquirit 120.000 litres de llet, 30.000 quilos de farina, 10.000 de pasta i 50.000 d’arròs.