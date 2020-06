La Taula del Tercer Sector demana un bo social digital per a les factures d'internet

Que les famílies més vulnerables tinguin l'opció d'obtenir una rebaixa a la factura d'internet, tal com ja passa amb els rebuts de la llum o el gas, és a dir, que s'instauri un bo social digital: aquesta és la proposta que ha llançat aquest dimarts al matí la Taula del Tercer Sector Social, que aglutina més de 3.000 entitats a Catalunya. Aquesta organització assegura que el seu darrer informe sobre bretxa digital evidencia que les desigualtats en l'accés i l'ús i la qualitat de la xarxa també generen desigualtats socials.

L'objectiu de la Taula és aconseguir rebaixes en les factures d’internet per a persones vulnerables i garantir així més igualtat en l'accés a la xarxa. L'informe, liderat per m4Social –el projecte d'innovació social de la Taula–, constata que gairebé un 20% dels adults atesos per les entitats socials "no poden accedir a internet sempre que volen". Els costos de la connexió són una barrera clara (gairebé un 40%), però hi ha altres causes que dificulten l’accés, com les competències i habilitats d'ús de les mateixes persones (prop d'un 20%) i el fet d'haver de desplaçar-se fora de casa per poder accedir-hi (13%).

El fet és que el 20% de les persones ateses no disposen d'ordinador, de les quals pràcticament la meitat viuen en un context de pobresa (ingressos mensuals nets de menys de 500 €). El 40% de les persones immigrants també asseguren no tenir ordinador personal. Per edats, només un 30% dels infants i adolescents tenen ordinador a casa. La resta d'espais on els infants i adolescents es connecten són l'escola (20%), les entitats socials (20%) i els equipaments públics (16%). La Taula subratlla l'impacte que té aquesta manca d'accés alhora de desenvolupar les seves tasques acadèmiques.

Les dificultats d'accés, però, també tenen repercussió sobre els adults. Més de la meitat (55%) asseguren que no han trobat mai feina per internet. Tampoc aprofiten la xarxa per accedir a les ajudes o fer els tràmits institucionals. En la majoria dels casos les persones enquestades expressen que no se'n surten per falta de coneixements sobre les TIC. En canvi, l'informe també subratlla que la majoria d'usuaris sí que disposen de canals de missatgeria instantània, perquè són més accessibles, per exemple des d'un telèfon mòbil.

Pel que fa a les entitats, un 70% dels professionals del sector social enquestats asseguren que la seva entitat ofereix la possibilitat d'accedir a internet, però admeten que les instal·lacions estan poc adaptades a les circumstàncies dels usuaris. Entre les entitats que ofereixen formacions tecnològiques, els treballadors asseguren que les més demanades són les d'alfabetització digital bàsica i d'introducció als principals programes d'ofimàtica.