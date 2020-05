L'Institut Metropolità del Taxi impulsarà una aplicació pública per demanar taxis a l'àrea metropolitana de Barcelona

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) impulsarà "una aplicació pública que permetrà als ciutadans disposar dels taxis sense necessitat d'aixecar la mà", segons ha anunciat aquest dimarts la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de l'IMET, Rosa Alarcón. "És un gran avenç, permetrà geolocalitzar els taxis que hi ha més a prop i sol·licitar-ne un", ha dit. Aquesta mesura és una de les 10 que integren el pla de xoc que han acordat les institucions amb el col·lectiu del taxi per la crisi del covid-19. "Són 10 mesures que ens permeten mirar al futur amb esperança", ha dit Alarcón, que ha apuntat que esperen tenir llesta l'aplicació durant aquest mandat.

El principal escull és el sistema de pagament. "Encara ha d'haver-hi discussions pel tema del pagament. No queda clar que es pugui fer d'intermediari des de l'aplicació pública", ha apuntat Alarcón, que ha explicat que abans cal desenvolupar la tecnologia i geolocalitzar tots els taxis. "Hi ha hagut propostes per geolocalitzar-los a través del taxímetre, altres han dit que a través del mòbil... Ho haurem d'estudiar", ha dit Alarcón, que ha conclòs: "Caldrà una proposta tècnica i llavors veurem com ho acabarem fent". La presidenta de l'IMET ha dit que l'aplicació es finançarà amb els fons de modernització del taxi, uns diners que feia temps que es debatia a quin projecte es podien atribuir.

651x366 Rosa Alarcón, durant una roda de premsa recent a l'Ajuntament de Barcelona / TMB Rosa Alarcón, durant una roda de premsa recent a l'Ajuntament de Barcelona / TMB

A més, en la mateixa roda de premsa, s'ha anunciat que l'IMET farà un estudi per adaptar la xarxa de parades de taxi als principals punts de demanda. I és que els canvis en el turisme provocaran que calgui reformular la xarxa adaptant-la als usuaris locals, que seran els que demanaran el servei del taxi. Rosa Alarcón ha indicat que s'adaptarà l'oferta a la demanda existent a mesura que avanci el desconfinament.

Entre la resta de mesures acordades també hi ha les que fan referència als protocols de desinfecció i higiene dels vehicles, a la compra de mampares per protegir els taxistes i a mesures per oferir de manera telemàtica tots els tràmits que hagin de fer els taxistes, a més de crear una comissió específica sobre el taxi. Les parts han acordat reunir-se setmanalment per anar avançant.

Satisfacció del sector per l'acord aconseguit

Luis López, president de l’Associació Taxi Companys, ha valorat positivament l'aplicació, que permetrà que els usuaris puguin tenir a la seva disposició tota la flota de taxis. "És un punt en què ja fa temps que treballem amb el consistori", ha apuntat. López ha dit que les 10 mesures recullen les reivindicacions que s'havien fet des del sector del taxi per combatre la crisi del covid-19. "L'administració s'ha compromès a avançar en les pròximes setmanes i tothom en sortirà beneficiat. Celebrem la predisposició de l'IMET. L'acord és el correcte, ens posa en el camí correcte per garantir el servei per a la ciutadania", ha dit. Per la seva banda, Alberto Tito Álvarez, coordinador i portaveu d'Élite Taxi, també s'ha mostrat satisfet per l'acord. "Sempre ens havíem queixat que la reivindicació de tenir tots els taxis geolocalitzats i en una aplicació no es tirés endavant, i ara sí que s'ha fet. I ho celebrem", ha indicat, i ha afegit: "Sempre hi havia hagut traves, i ara per fi podem anar endavant". A més, ha dit que és "molt important" poder regular l'oferta i la demanda quan s'aixequi l'estat d'alarma. "Barcelona patirà canvis en la mobilitat, moltes zones es pacificaran i allà on no arribi l'autobús hi ha d'arribar el taxi", ha apuntat.

La mascareta, obligatòria al taxi

Segons ha indicat la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, els taxistes es poden negar a agafar una persona que no porti mascareta. "El taxi és com tot el transport públic, la mascareta hi és obligatòria", ha apuntat. A més, ha afegit que en cas que el passatger es tregui la mascareta dins del taxi i sigui multat, "el passatger es farà càrrec de la multa, mai el taxista". Pel que fa a la neteja, Alarcón ha dit que el taxista "té l'obligació de tenir net el vehicle", ha de netejar "totes les zones que ha tocat el passatger quan baixa", i a més es proposa "abaixar les finestretes per garantir la ventilació".