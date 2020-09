Un estudi de 'The Lancet' critica que Espanya no tenia "un sistema eficaç de rastreig" abans de la desescalada

Una revisió de les polítiques de desconfinament, publicada a la revista The Lancet i que recull Europa Press, ha advertit que Espanya i el Regne Unit no han aconseguit "un sistema eficaç de cerca, prova, rastreig, aïllament i suport abans de suavitzar les restriccions del confinament". L'estudi, a més, evidencia que tant els sistemes de salut pública d'Espanya com els del Regne Unit han fallat durant aquesta pandèmia "com a conseqüència d'un decenni d'austeritat".

En l'informe s'analitzen les estratègies de nou països i regions per atenuar les restriccions del covid-19 davant d'una primera onada d'infeccions: cinc a la regió d'Àsia i el Pacífic (Corea de Sud, Hong Kong, Japó, Nova Zelanda i Singapur) i quatre a Europa (Alemanya, Noruega, Espanya i el Regne Unit).

Des de l'abril, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) advertia que un aixecament prematur del confinament podria provocar un ressorgiment de les infeccions i causar un dany pitjor a l'economia que el causat pels tancaments.

En aquest treball, els autors identifiquen els principals aprenentatges de les experiències d'aquests països, que tenen repercussions en les estratègies de sortida dels tancaments a tot el món. En primer lloc, consideren "essencial" un pla "clar" amb un procés "transparent" d'adopció de decisions, idealment establint explícitament els nivells o fases de la flexibilització de les restriccions, els criteris per passar al següent nivell o fase i les mesures de contenció que comporta cada nivell o fase.

En aquest sentit, els autors critiquen que "Espanya ha publicat un panell d'indicadors, que inclou paràmetres epidemiològics, de mobilitat, socials i econòmics, encara que sense una ponderació explícita en el procés de presa de decisions".

L'informe considera que perquè les comunitats puguin reobrir en condicions de seguretat, es necessitaran durant algun temps mesures de control per reduir la transmissió, incloses mascaretes i distanciament social. "Perquè les mesures de control funcionin, els governs han d'educar i comprometre's amb la societat creant confiança i seleccionant mesures apropiades que la societat estigui disposada a complir", assenyalen.

L'experiència dels països asiàtics

Segons els autors, l'experiència amb epidèmies anteriors com el SARS i el MERS va significar que molts països asiàtics tenien ja una sòlida infraestructura sanitària i de salut pública. "Històricament hi ha hagut un alt nivell d'acceptació pública de normes estrictes en temps de crisi, i la majoria van acceptar un compromís entre els seus drets personals i la salut pública", detallen.

Finalment, reivindiquen adoptar una estratègia anomenada zero covid, com a Nova Zelanda, que té per objecte eliminar la transmissió interna, en particular tenint en compte les noves proves sobre els efectes del covid-19 de manera perllongada (que es produeix en les persones que han sobreviscut al coronavirus però segueixen tenint símptomes durant més temps del previst).