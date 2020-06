Torra garanteix que la reorganització dels fons Feder no farà perillar els projectes dels centres de recerca

Solució salomònica en el conflicte per la redistribució dels fons Feder. Davant el debat obert i la queixa dels centres de recerca –que temien perdre els diners del fons, que ara es destinaran majoritàriament a la lluita contra el covid– el president Torra ha explicat aquest dimecres al vespre que, encara que modifiquin els projectes als quals es destinaran els diners, el Govern garantirà la viabilitat de tots els altres projectes de recerca que havien d'anar a càrrec d'aquests fons europeus.

El Govern ha admès que el departament d'Economia, encapçalat per Pere Aragonès (ERC), ha reassignat els diners d'acord amb els criteris establerts per la Comissió Europea, que eren més flexibles i autoritzaven els estats membres "a fer servir aquests recursos per pal·liar la crisi econòmica i sanitària" provocada pel covid-19. Aquesta és l'opció que Aragonès havia defensat des d'un principi i que va alarmar la resta de centres de recerca –tal com va avançar l'ARA–, especialment els que no centren les seves investigacions únicament en el coronavirus.

El Govern defensa, en un comunicat difós aquest vespre, que aquesta reassignació els permet "atendre despeses extraordinàries i urgents derivades de la pandèmia" i, a la vegada, assegura que no posa en perill cap altre projecte perquè els diferents departaments s'han compromès a buscar "mecanismes alternatius" per poder mantenir la viabilitat de totes les convocatòries afectades per la reprogramació.

D'on sortiran els diners per garantir tots els projectes? En aquests moments, afegeix el Govern, s'estan concretant ja "solucions particulars per a cada cas". Per arribar a tot la Generalitat avança que recorrerà a diferents estratègies de finançament: o bé finançar amb recursos propis del 2020 els projectes més immediats o bé finançar amb recursos propis del 2021 els projectes que tenien prevista la posada en marxa més endavant. D'altres es reprogramaran de nou en els pròxims fons Feder (el programa es renova l'any que ve).

L'anunci s'ha fet aquest vespre, després d'una reunió entre el president Quim Torra, el vicepresident Aragonès i la consellera Àngels Chacón, titular d'Empresa i Coneixement –de què depenen la majoria dels centres de recerca– amb l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER), els centres tecnològics EURECAT i Leitat i el Consell Interuniversitari de Catalunya per traslladar-los aquest compromís.

De fet, el Govern ha insistit que en molts casos el canvi en les assignacions permetrà seguir un calendari d'execució menys restrictiu i optar fins i tot a un import de finançament més elevat.

Reunió amb el món local

També aquesta tarda el vicepresident Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, s'han reunit amb els presidents de les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, representants de la Diputació de Barcelona, la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i el president de l'Associació Catalana de Municipis. El Govern ha traslladat als representants del món local aquest mateix compromís per garantir la viabilitat dels projectes que havien d'anar a càrrec dels fons Feder.