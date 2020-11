Un de cada quatre joves de Barcelona ha patit dificultats per pagar el pis durant la pandèmia

Un de cada quatre joves a Barcelona ha tingut dificultats per pagar el pis derivades de la crisi sanitària del covid-19. Aquesta és una de les dades principals que es desprenen de l'Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, feta entre el març i el juliol a 1.400 joves d'entre 15 i 34 anys que viuen a la capital catalana. Així, el 24% dels enquestats afirmen que ha tingut més dificultats per pagar les mensualitats, un 5,7% –uns 25.000 si s'extrapola la dada– declaren que no han pogut fer front puntualment a algun lloguer o quota d'hipoteca, mentre que un 3% han hagut de tornar a casa els pares o d'un familiar, un 1,6% han canviat a un pis pitjor i un altre 1,6% han començat a compartir. La resta, un 63,7% dels joves enquestats, no han patit problemes en relació a l'habitatge.

Les dades, presentades aquest dilluns pel regidor d'Infància, Joventut, Ancians i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, també apunten que actualment el 64,5% dels joves de 18 a 24 anys encara viuen amb els pares, mentre que en la franja d'edat entre els 25 i els 34 la majoria (un 76,2%) viuen emancipats. D'aquests, prop del 40% viuen amb la parella, un 10% amb parella i fills, un 30,7% sols i un 22% comparteixen pis amb amics o altres persones. Més de la meitat dels que comparteixen pis ho fan per necessitat econòmica; la resta ho fan perquè prefereixen no viure sols.

La meitat dels joves (el 49%) asseguren que la situació econòmica de casa seva ha empitjorat els primers mesos de la crisi, en contraposició a un 5,4% que asseguren que ha millorat. Aquestes dades van en correlació amb les de l'àmbit laboral, en les quals l'enquesta corrobora que la taxa d'atur entre els joves s'ha duplicat (ha passat del 7,2% del juliol de l'any passat al 13,3% del d'aquest any) i ha afectat especialment la població migrada. També hi ha diferències segons la renda: als barris amb rendes més baixes la taxa d'atur triplica (19,5%) la dels barris amb rendes més altes (6,3%)

Pas enrere educatiu

En el terreny de l'ensenyament, més del 80% dels joves d'entre 15 i 29 anys asseguren que el covid-19 ha afectat la seva formació educativa: un 37% indiquen que el seu rendiment ha baixat, un altre 4% asseguren que han hagut de deixar els estudis i només un 14,5% afirmen que han millorat. A més, el 60% dels joves que s'han consultat creuen que la crisi que ha generat el covid-19 afectarà de manera negativa o molt negativa el seu futur.