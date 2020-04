Tipus test, per escrit, prova oral o resolució de casos pràctics: la proposta d'avaluació en línia per a les universitats

El Govern i les 12 universitats catalanes han decidit aquest dijous, en una reunió en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, proposar quatre formats d’avaluació no presencial per als alumnes que estiguin a la universitat, davant de la situació de confinament. Així, han proposat que es pugui fer una prova tipus test, una prova de desenvolupament per escrit, una prova oral (que es pot fer mitjançant connexió per videoconferència amb el professor o bé amb un enregistrament previ de l'alumne) o una resolució de casos pràctics en grup o de manera individual.

Així, el grup de treball fa una sèrie de recomanacions perquè les universitats i els professors les tinguin en compte en funció de l'assignatura: per a les matèries que funcionen amb grups petits d'estudiants (de 40 o menys) i que fan avaluació contínua, diuen que l'avaluació en línia "no planteja cap altra dificultat que haver de planificar els últims lliuraments o activitats d’avaluació des d’un format a distància". Per a les matèries amb més de 40 alumnes i en què les proves d'avaluació suposen un percentatge elevat de la nota global, proposen "recórrer a un format de prova objectiva (tipus test) per avaluar els continguts teòrics de la matèria), mentre que per a les matèries en què les pràctiques són fonamentals i per a les quals calen espais específics (instal·lacions esportives, laboratoris, tallers...) apunten que caldria "valorar opcions alternatives no presencials d'avaluació" com ara una avaluació en línia per a les assignatures amb pràctiques, per exemple en assignatures de fisioteràpia o ciències de l'activitat física i l'esport, en què l'alumne hauria d'enregistrar-se mostrant l'exercici. En el cas que sigui necessari un laboratori, indiquen que una alternativa "consistiria en l'estudi de casos".

Per últim, en les assignatures de treball de final de grau o de màster, s'inspiren en "la metodologia de la UOC", i inclouen aquestes opcions: presentació i defensa del treball asíncrona o síncrona o bé presentació asíncrona i defensa síncrona. Pel que fa a les pràctiques externes i a possibles excepcionalitats en el calendari acadèmic, el grup de treball ha anunciat que ho estudiarà en la reunió de la setmana vinent.