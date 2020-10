Poc seguiment a les vagues dels investigadors i el personal administratiu de les universitats

Normalitat a les aules en la jornada de vaga convocada pel personal docent i investigador (PDI) i pel d'administració i serveis (PAS) a les universitats catalanes, segons ha informat aquest dimecres la secretaria d'Universitats i Recerca, que ha subratllat que tant la poca activitat presencial a causa del coronavirus com la virtual han tingut poques incidències. Tot i això, els sindicats d'estudiants, professors, investigadors, associats i personal d'administració i serveis han qualificat la jornada de vaga com "històrica" en convocar-la "tota la comunitat universitària ".

Les dades oficials assenyalen que la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha registrat un 4% menys de connexions al campus virtual i a l'Autònoma de Barcelona (UAB) l'impacte de la vaga ha sigut desigual al campus de Bellaterra: a veterinària només han anat a classe un 20% dels alumnes, mentre que a traducció i interpretació la meitat, lluny del 82% de ciències de l'educació i el 100% de dret.

Pel que fa al seguiment del personal i als centres de recerca CERCA, la secretaria assegura que amb la informació facilitada ha sigut "inapreciable o nul", a l'espera de les dades finals, perquè cal tenir en compte que l'adhesió a la protesta i el recompte del control horari es fa a posteriori i, per tant, les dades definitives se sabran més tard.

500 estudiants i investigadors es manifesten a Barcelona

Abans de la manifestació unitària a la plaça Universitat aquesta tarda, uns 500 estudiants i investigadors universitaris, segons els organitzadors, i uns 300 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat per protestar per la precarització en el sistema universitari i per exigir una educació pública i de qualitat. Segons han dit, valoren "molt positivament" la jornada de vaga que s'ha dut a terme en unes situacions "excepcionals" després de decretar 15 dies de tancament de les facultats.

"És una vergonya que la universitat estigui explotant els seus treballadors", ha declarat la coordinadora nacional de l'Associació d'Estudiants Progressistes, Dana Sánchez, referint-se als contractes "precaris" del professorat associat i a el personal de serveis de neteja i desinfecció de les facultats, que "estan externalitzats", un fet que consideren fora de lloc en una institució pública.

Els estudiants demanen revertir la "mercantilització de la universitat", acabar amb la "precarització dels professors associats" i afrontar d'una vegada per totes la "bretxa digital", que afecta tant als estudiants com als treballadors de les universitats catalanes.

Els manifestants, convocats pels sindicats CGT i COS, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el col·lectiu Doctorands en Lluita, han partit cap a les 12:30 hores de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on han acudit per donar suport al col·lectiu de doctorands que aquest matí estava se celebrava el judici pel conflicte sobre l'Estatut de Personal Investigador en Formació (EPIF). Amb el lema "Contra la crisi educativa, els estudiants passem a l'ofensiva", els s'han manifestat pels carrers de Barcelona. Han passat per davant de la seu de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat, de Via Laietana, on han llançat ous i pintura contra la façana, a més de pots de fum i han acabat la protesta a la plaça Universitat.

Al llarg del matí, els estudiants també han aixecat diverses barricades amb les que han tallat l'Eix Nord del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, el carrer Marina, proper al campus de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i la Gran Via a l'altura de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Les protestes s'han deixat sentir també als campus de la Universitat de Lleida, on l'assemblea de professorat associat d'aquesta universitat ha penjat cartells reivindicant una remuneració salarial justa i digna, estabilitat laboral i dret a la promoció acadèmica, i de Girona, on una vintena d'estudiants han llançat pots de fum i per visibilitzar la crisi educativa portaven una pancarta amb els lemes "Ara és el nostre torn. Combatem la crisi educativa".