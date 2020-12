"Mai havia venut tants polvorons com aquest any"

Dia de cues. La incertesa pels canvis en les restriccions ha fet que moltes famílies hagin esperat fins a última hora per comprar i aquest dijous, a poques hores de la nit de Nadal, les parades del mercat municipal de Martorell són un anar i venir de clientela. "Vaig fer la comanda dilluns però ja em van dir que abans de dijous no em podrien servir", diu una clienta mentre espera tanda a la pollastreria Inés, on expliquen que durant tota la setmana han anat treballant sense parar. "I això ja no és res, ahir la cua arribava fins al bar", assenyala la dependenta mentre continua tallant la cuixa.

A fora al carrer, tocant a la rambla de les Bòviles, la gent també fa cua, esperant que el mercat es buidi i la pantalla que indica la capacitat màxima de 110 persones els permeti entrar-hi. Prèviament han de passar per un termòmetre frontal que els mira la temperatura corporal i pel dispensador de gel hidroalcohòlic. "Volíem anar a casa dels meus cunyats però després de veure com està tot i el tancament del Ripollès, ens quedem a casa i, esclar, necessitem tenir la nevera plena", explica la Roser, que vol "un embotit bo i marisc".

Les restriccions vigents marquen el patró de consum casolà, així que les famílies que acostumaven a distribuir els àpats de casa en casa han de pensar en cuinar-s'ho tot i els calen els ingredients. Isabel Sánchez despatxa avui més gambes i llagostins de les que preveia fa uns dies. "Aquesta setmana ha sigut molt forta en vendes perquè suposo que tots hem pensat que, si no podem sortir, almenys menjarem bé".

Una mica més enllà, Raquel Vega, de la peixateria Moreno, està enfeinada netejant uns calamars. "Ens pensàvem que no vendríem gaire però s'ha animat i aquest matí a les vuit ja hi havia cua", comenta. I apunta que alguns peixos, com per exemple el lluç, són més barats perquè hi havia massa oferta per a una demanda que ha caigut amb la prohibició dels restaurants de poder fer sopars.

Tampoc ha parat Ana Villaescusa de despatxar dolços de Nadal entre barra i barra de pa i croissants. L'ha sorprès el bon ritme de vendes i apunta que durant els mesos de confinament, amb tothom a casa, sense bars ni escoles obertes, el negoci va rutllar força. "Mai havia venut tants polvorons com aquest any", remarca, com si la dolçor pogués neutralitzar l'amargor de la crisi pandèmica.