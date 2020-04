1.307 ingressats a l'UCI per coronavirus, la xifra més baixa des de l'inici de la crisi

La consellera de Salut, Alba Vergés, celebra que el nou recompte de dades sobre el coronavirus, que creua informació com les morts registrades a les funeràries o els casos sospitosos que ha detectat l'aplicació Stop Covid-19, permet tenir una radiografia molt més acurada de l'evolució de la pandèmia a Catalunya de la que es tenia fins ara, quan només es compatibilitzaven els morts en centres sanitaris. La consellera ha assegurat, amb tot, que no canviaran les dades que s'envien al recompte oficial que fa al ministeri de Salut, tot i que ahir dimecres sí que va comunicar al ministre, Salvador Illa, que a partir d'ara Catalunya disposaria d'informació més precisa. "Hem pogut obtenir moltes dades que altres països no obtenen", ha celebrat en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual també ha remarcat que avui l'ocupació de llits d'UCI per atendre pacients de coronavirus és la més baixa des que va començar la pandèmia (1.307 persones) i que les ampliacions que han fet als hospitals han donat "marge" per atendre la situació. L'objectiu, ha dit, serà anar recuperant l'activitat que els centres havien ajornat i que, en alguns casos, "ja no es pot demorar més".

Pel que fa a la situació a les residències, on segons l'últim recompte han mort 1.810 persones per covid-19, la consellera ha apuntat que n'han detectat 604 dels 1.073 centres totals amb com a mínim un cas positiu, però que ara que s'estan fent proves PCR la xifra creixerà. Ha avisat, en aquest sentit, que s'estan trobant molts casos de coronavirus en persones sense símptomes. La prioritat, ha remarcat, serà actuar en les 604 residències on ja se sap que hi ha alguna afectació i després arribar a les que no en tenen cap cas, perquè puguin continuar protegides.

La consellera ha elogiat que la fotografia que dibuixa el nou recompte amb 94.832 casos entre els confirmats i els sospitosos s'acosta més a la xifra d'afectació que s'estimava des del Govern: "Ja dèiem que la primària feia seguiment d'unes 100.000 persones i això lliga molt més amb les dades que tenim ara". Sobre les 62 persones que s'estima que haurien mort a casa seva, ha admès que hi pot haver casos de gent d'altres patologies i que en el context actual han vist agreujada la seva situació. I ha assegurat que s'aniran "polint" aspectes com aclarir les circumstàncies de les 914 defuncions que, per ara, no s'han pogut classificar.

Vergés també ha reaccionat a la investigació oberta per un jutjat de Martorell per la no habilitació d'un hospital de campanya a Sant Andreu de la Barca defensant la gestió del Govern i assegurant que han col·laborat amb tots els ajuntaments i les diferents administracions: "El virus no entén de fronteres ni d'ideologies, el que demanem és bona coordinació".