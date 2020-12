Els quatre lleons del Zoo de Barcelona han passat el covid

Els quatre lleons del Zoo de Barcelona també han passat el coronavirus. Va ser al novembre que els felins van presentar símptomes respiratoris a les vies altes, compatibles amb la infecció, i com que dos dels seus cuidadors havien estat diagnosticats de covid, se'ls van fer proves. Tant el primer test ràpid com els posteriors PCR protocol·laris van revelar que els lleons eren positius de covid-19. Aquesta transmissió d'humà a felí és la causa de contagi més probable que planteja el Zoo.

"Durant la segona temporada que hem tingut el Zoo tancat, els lleons han tingut covid", ha detallat el director en funcions d'aquesta instal·lació, Juli Mauri, en una entrevista a Betevé, on ha afegit que els quatre mamífers són "els únics" animals del recinte que han passat la malaltia. A més, Mauri ha subratllat que "ja estan curats" i que "no ho poden transmetre al públic perquè necessites un contacte molt estret".

El zoo ha proporcionat als lleons - un mascle de 4 anys i tres femelles de 16 anys- una atenció veterinària continuada per al procés clínic que presentaven, similar al d'una grip molt lleu, i els han administrat antiinflamatoris. Els quatre felins han respost bé al tractament: en cap moment es va observar en els lleons una respiració dificultosa o altres signes respiratoris, i tots els símptomes van desaparèixer passats 15 dies, excepte la tos o l'esternut.

El gat positiu de covid no va morir pel virus sinó del cor

En un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona, el servei veterinari del Zoo de Barcelona va informar les autoritats sanitàries, que van derivar el seguiment del cas al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA). A més, el Zoo s'ha posat en contacte i ha col·laborat amb experts internacionals, com el Servei Veterinari del Zoo del Bronx (EUA), l'únic que havia documentat casos de la infecció del covid-19 en felins.

Així mateix, a partir de la detecció dels quatre casos, es van practicar tests ràpids d'antígens a totes les persones cuidadores properes per extremar les mesures de prevenció, i tots els resultats van ser negatius per infecció. Per evitar qualsevol risc d'infecció per al personal, es van instaurar mesures de treball específiques amb els lleons, i ara tots els cuidadors duen mascaretes FFP3, pantalles, granota i peücs. "Els animals poden tenir el covid i el poden transmetre, esclar que sí, però això no vol dir que a ells els afecti més o menys”, ha explicat Mauri en la mateixa entrevista.

El director en funcions del Zoo ha recordat que "hi ha molts gats que l'han passat i que ja són autoimmunes, però la poden transmetre", contràriament al que apuntava fa uns mesos un estudi de l'IRTA-CReSA. Pel que fa als cavalls, en canvi, tot apunta que quedarien fora de la cadena de contagi i transmissió.