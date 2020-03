Els professionals sanitaris d'Igualada faran torns de 24 hores i descansaran en una tenda habilitada al CAP

Igualada, el municipi més gran de la conca d'Òdena i la ciutat originària del brot que ha fet confinar aquest territori, continua reforçant els seus recursos i preparant-se per al que ha de ser "una setmana complicada", segons ha afirmat l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, aquest diumenge en roda de premsa.

La ciutat ja compta amb 220 positius per coronavirus, xifres d'ahir dissabte a la nit, un augment d'onze persones respecte a divendres. Sis d'elles estan greus, i, en total, 28 han mort amb aquesta malaltia. 91 dels contagiats són professionals sanitaris.

Un cop habilitat el Centre d'Atenció Primària (CAP) com a centre d'emergències per atendre els pacients de menys complexitat, al costat s'hi ha habilitat una tenda on descansaran els professionals assistencials, que a partir d'ara faran torns de 24 hores. "Si veieu una tenda, no penseu que és un hospital de campanya", ha dit, en relació a aquesta tenda al costat del CAP que hi ha al davant de l'estació de Ferrocarrils de la ciutat.

D'altra banda, la ciutat també ha activat un punt d'atenció del SEM, "un espai de consulta a peu de carrer", ha dit l'alcalde, que servirà per fer un "triatge" entre els pacients que puguin tornar a casa, els que han d'anar al CAP i els que haurien d'anar directament a l'hospital.

Els que tinguin un altre tipus de malalties o s'hagin d'adreçar a pediatria, odontologia, atenció a la dona o treball social, podran fer-ho al CAP de Vilanova del Camí. "L'objectiu és separar al màxim la gent en funció de cada patologia", ha dit Castells.

L'alcalde no ha volgut buscar la confrontació amb la Generalitat per haver informat que l'origen del brot a Igualada va ser un dinar el 28 de febrer amb molts professionals sanitaris i simplement ha insistit que "la culpa del brot la té el virus i no els professionals", dels quals ha defensat la seva feina.

Treballadors "en terra de ningú"

Els treballadors locals d'Igualada estan, en general, protegits per la situació d'emergència, però l'alcalde ha demanat als executius autonòmic i estatal "que es posin d'acord perquè es garanteixin els drets" dels que treballen fora de la conca i no hi estan anant pel confinament. "La gent que és a casa confinada però treballa a Manresa, Vilafranca, Vic o Barcelona és en territori de ningú. Volem resposta per tal que es garanteixin els seus drets laborals", ha defensat Castells.

El cap de la policia local de la ciutat, Jordi Dalmases, també ha comparegut i ha expressat que "la sensació és que la gent fa cas" i que la població "té el confinament molt interioritzat". Dissabte a la nit, ha defensat, els carrers eren totalment buits a la conca. Dijous a la tarda es va registrar la xifra més alta d'actes i denúncies, amb un total de 9 infraccions. Els agents locals i els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte dos responsables d'un atracament amb una destral a una farmàcia.