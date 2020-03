Les funeràries activen més torns de 24 hores i reclamen més mascaretes

Les funeràries de Catalunya ja han començat a activar torns de 24 hores per donar resposta a l'augment de difunts generats per la pandèmia de coronavirus, però si no els arriben mascaretes als professionals "hi haurà empreses que aviat potser no poden fer més recollides de cossos". Són paraules de Josep Maria Mons, president de la patronal de funeràries catalana, ASFUNCAT.

El desbordament de la Comunitat de Madrid està encara lluny de les perspectives catalanes, segons coincideixen totes les fonts del sector consultades. Però l'increment de la corba és imprevisible i cap empresari s'atreveix a posar una xifra al límit de morts que poden assolir les funeràries catalanes. A la capital de l'Estat, l'exèrcit ha hagut d'intervenir en el trasllat de cossos i s'ha hagut d'habilitar un dipòsit de cadàvers al Palacio del Hielo, on poden mantenir la temperatura necessària abans d'anar cap als crematoris o cementiris.

A Catalunya encara hi ha marge per tal que això no passi a curt termini, però els Equips de Protecció Individual (EPI) són la principal petició del sector per poder fer la seva feina, que implica recollir cossos amb el virus que poden estar en entorns on més gent està contagiada i que, per tant, són de risc. Els funerals no han sigut prohibits pel decret d'emergència del govern espanyol, però a Catalunya totes les empreses del sector s'han posat d'acord per tal que es cancel·lin no només els de coronavirus sinó també tota la resta pel risc que representen. Fins i tot els funerals en streaming s'han frenat.

Malgrat també es va acordar posar fi a les vetlles familiars, empreses com Áltima o Mémora ofereixen l'opció de fer breus vetlles de mitja hora amb entre dos i cinc familiars i les mesures de distància i higiene recomanades. Mons, però, reconeix des de la patronal que preferiria que el decret també les prohibís: "En aquests moments les vetlles tenen un risc i si estiguessin prohibides no quedaria en mans de les empreses dir que no a les famílies, que és una situació molt difícil".

Des d'Àltima, una de les funeràries importants de Barcelona, el seu director Josep Ventura està d'acord que "seria més fàcil" evitar els riscos si hi hagués una ordre de les autoritats en aquest sentit. La seva empresa, explica, està al 75% de la seva capacitat als tanatoris i són conscients que els pròxims dies "augmentarà". Creu que, abans d'arribar a una solució com la del Palacio de Hielo de Madrid, podrien llogar cambres frigorífiques i ampliar la capacitat a les seves pròpies instal·lacions. "Però ara mateix el principal problema està en aconseguir els equips de protecció individual", reforça Ventura.

Sense la vetlla ni el funeral, en cas que els tanatoris es desbordessin, cal un espai refrigerat, explica Ventura, per mantenir els cossos dels morts mentre es gestionen els tràmits administratius abans de traslladar-los als cementiris o crematoris. Ells tenen una capacitat per a 350 morts.

Si algunes empreses han posat els seus operaris a treballar 24 hores per poder oferir a qualsevol hora el trasllat de cossos i el procés logístic, des de Mémora, que té diversos tanatoris a tota la província de Barcelona, defensen que no els ha suposat cap canvi perquè sempre han estat treballant 24 hores. Les morts d'aquest mes de març suposen un increment del 25% respecte a les del mateix mes de l'any passat a Catalunya. Presents a tot Espanya i també a Madrid, Mémora està per ara prioritzant la mobilització de recursos d'altres comunitats cap a la regió central espanyola i ampliant els equips logístics de recollida.

Qui ho explica és Fernando Sánchez Tulla, director de comunicació i relacions institucionals del Grup Mémora, que afegeix que la companyia té encara marge per ampliar la seva capacitat. També defensa que "la capacitat d'incineració de Catalunya és bastant més alta que la de la Comunitat de Madrid". Les empreses com Mémora i Áltima han col·laborat en un servei de trucades gratuïtes d'atenció psicològica tant per als familiars dels difunts com per als professionals dels serveis funeraris. Encara amb marge per al trasllat de cossos i la logística, Sánchez Tulla adverteix que "el coll d'ampolla es podria crear als cementiris", gestionats pels Ajuntaments.