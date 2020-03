La Fira ja té lliteres per a 225 homes sense llar a Barcelona

Lliteres de tres pisos, situades a una distància prudencial les unes de les altres, però totes en un espai diàfan. Lavabos, un mòdul amb dutxes, zones de descans i un menjador amb capacitat per fer 300 racions diàries. Barcelona ja té obert el pavelló Victòria Eugènia, al recinte de Fira de Montjuïc, per acollir persones que no tinguin cap lloc de confinament. Una mena de gran campament de guerra al mig de Barcelona. La unitat d'emergències de l'exèrcit espanyol (UME) ha ajudat l'Ajuntament a condicionar l'espai, d'uns 6.000 metres quadrats, i que estava buit. Avui ja s'hi podran allotjar 225 persones i la previsió és que la xifra es dobli la setmana que ve. Ningú estarà retingut a l'espai però si es decideix sortir-ne –i, per tant, trencar el confinament– es perdrà la plaça. Si es detecta algú amb símptomes, es derivarà a centres hospitalaris o cap a un altre equipament amb trenta places creat expressament.

Abans d'entrar a l'espai per primer es cop es faran proves de temperatura als futurs hostes per evitar estendre el virus. Els llits habilitats seran només per a homes, i les dones en situació de necessitat tindran un espai especial al Dos de Maig. Per a famílies es buscaran altres allotjaments com pisos turístics reconvertits. El recinte cedit per la Fira estarà operatiu aquesta tarda després de quatre dies de muntatge. I, com ha remarcat el comandant Luis Martínez, de la UME, s'hi han destinat 61 militars i 15 vehicles. Va ser l'encàrrec que van rebre després de la desinfecció del port i l'aeroport. Endesa hi aporta la llum i la climatització.

La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha assistit a la posada en marxa de la instal·lació i ha remarcat que la ciutat ja té 385 places per a persones vulnerables. "Volem que tothom pugui fer el confinament en condicions de dignitat", ha assegurat per remarcar el "doble impacte" de la crisi sanitària en les persones sense llar i també en gent gran que viu sola o que no té prou recursos. La ciutat acull 2.200 sensesostre i la regidora ha insistit en la necessitat de cooperar amb la Generalitat i l'Estat. "Ara més que mai ens hem de quedar a casa, cal frenar la corba de contagis i continuar treballant per frenar l'impacte socioeconòmic sobre els més vulnerables", ha defensat. I ha deixat clar que, per protegir la intimitat de tothom, els mitjans de comunicació no podran accedir al pavelló quan hi hagi gent.

Creu Roja és qui gestionarà l'espai i sis albergs a tot Catalunya. Hi treballarà un equip de 43 persones amb educadors, treballadors socials, psicòlegs i encarregats de logística. També proposarà activitats per fer "més agradable" el dia a dia dels que s'hi allotgin. Pel que fa als militars espanyols desplaçats a Barcelona, un cop acabat el muntatge, remarquen que mantenen una "missió oberta" i que ara estan centrant molts esforços en el suport a la xarxa d'hospitals i de residències.

Entitats que treballen amb persones sense sostre com Arrels, tot i celebrar avenços com l'habilitació del pavelló, ja han avisat que el macroespai no pot ser l'única solució per a gent acostumada a viure sola i que sol rebutjar la proposta d'allotjar-se en albergs molt més petits. Demanen que s'habilitin espais més reduïts, una via que el consistori també preveu amb allotjaments com pisos turístics readaptats i en espais que es podran readaptar si es considera necessari.

El director de l'entitat, Ferran Busquets, ha explicat a l'ARA que d iverses persones de les que atenen ja els han dit que no aniran a la Fira. Creuen que poden patir robatoris, baralles o altres situacions incòmodes. Arrels demana que no es multi les persones que no tenen cap lloc per anar i que rebutgen un confinament "massificat". Alerta que, fins ara, ja han comptabilitzat una desena llarga de sancions a persones que viuen al carrer. El consistori insisteix que no hi ha cap instrucció per multar-les. Arrels remarca que, tot i es nous recursos, el 68% dels sensesostre continuaran al carrer.

En paral·lel, l'Ajuntament també ha llogat, per sota del preu de mercat, 200 pisos turístics per destinar-los a gent que necessita un lloc per estar-se. D'entrada, persones que vivien en algun pis del programa housing first i n'han hagut de marxar, víctimes de la violència masclista o famílies refugiades que s'han quedat sense un sostre fix. Divendres es van posar en marxa 56 places més per a persones vulnerables al centre Pere Calafell, i avui també s'han obert 72 places, en aquest cas exclusives per a dones, al Dos de Maig i 30, en col·laboració amb Sant Joan de Déu, per a gent amb símptomes o que ja ha donat positiu pel coronavirus. A més, s'ha obert un espai de bugaderia i dutxes al centre Assís.

Espais per a ús sanitari

Tarafa ha explicat que treballen coordinadament amb el Consorci Sanitari de Barcelona i amb Metges Sense Fronteres per "estar preparats" si és necessari, i que han ofert tots els equipaments de la ciutat. "Avaluarem quines necessitats tenim i qui ens pot ajudar", ha apuntat. La Fira, al seu torn, reitera l'oferiment a les administracions per poder donar més usos socials i sanitaris a les seves instal·lacions.