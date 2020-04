Residències: pagar el test d'un laboratori privat o conformar-se amb guants de cuina

Després de trucar i enviar desenes de correus electrònics a la Generalitat des de principis de març per demanar material de protecció, la residència d'avis ORS Rosselló de Barcelona va rebre aquesta setmana dues petites caixes: una contenia 36 mascaretes quirúrgiques i 60 mascaretes FFP2 –de les bones, o sigui de les que protegeixen contra el coronavirus–. I l'altra tres ulleres de protecció i –el que va cridar més l'atenció a la directora de la residència– dos paquets de 50 guants de cuina Vileda, a l'embolcall dels quals fins i tot hi ha dibuixada una mà amb una ceba.

651x366 Els guants de cuina Vileda i l'altre material de protecció que la Generalitat ha enviat a la residència ORS Rosselló aquesta setmana / M.B. Els guants de cuina Vileda i l'altre material de protecció que la Generalitat ha enviat a la residència ORS Rosselló aquesta setmana / M.B.

La residència ORS Rosselló és un centre petit i acollidor situat a prop de la Sagrada Família, però actualment té 28 residents i 24 treballadores i, com diu la seva directora, Cristina Anoro, no en tenen ni per començar amb el que la Generalitat els ha enviat. Per això, perquè ja estan farts d'esperar que el Govern faci alguna cosa per les residències, aquesta setmana van tirar pel dret i van contractar els serveis d'un laboratori privat perquè fes les proves del coronavirus a tots els residents i al personal. "És que si no estem treballant a cegues", justifica Anoro.

El laboratori que ha realitzat les proves es diu Cerba Internacional i té seu a Sabadell. La seva directora de desenvolupament de negoci, Núria Bustio, ha confirmat a l'ARA que no només han fet les proves a ORS Rosselló, sinó a entre 80 i 100 residències més de Catalunya. "Les residències mai han estat els nostres clients, però va córrer la veu que fèiem les proves i ara cada dia anem a dos o tres centres", afirma.

Sense resposta del Govern

Bustio assegura també que el laboratori es va posar en contacte amb l'Institut Català de la Salut per oferir-los els seus serveis, però que la Generalitat mai els va donar una resposta. "M'imagino que és perquè les residències són terreny de ningú: n'hi ha de municipals, públiques, privades i altres pertanyen a ordres religioses", comenta.

Aclareix, però, que ells van contactar amb el departament de Salut, i no pas amb el d'Afers Socials, que és el que s'encarrega de les residències. Aquest divendres Salut ha declinat pronunciar-se sobre aquest tema, informa Gemma Garrido. Per la seva banda, fonts d'Afers Socials han declarat que "és l'autoritat sanitària la que ha de proveir les proves", en altres paraules, el departament de Salut, informa Natàlia Vila. I han afegit que no tenen notícies que les residències estiguin recorrent a un laboratori privat per fer-les.

Però sí que ho estan fent i, a més, Cerba Internacional assegura que va de bòlid amb tantes peticions des del 13 de març. La seva responsable de desenvolupament de negoci destaca que les proves que fan estan completament homologades –"Són les mateixes que les de l'Hospital Clínic", detalla– i, lògicament, tenen un cost: entre 110 i 150 euros per persona. "Hem contractat una empresa d'infermeria professional perquè vagi a prendre les mostres, i actualment tots els materials i reactius són més cars", declara per justificar el preu.

L'Obra Religiosa Social, entitat a la qual pertany ORS Rosselló, s'ha gastat 18.000 euros per fer la prova en aquest centre i en un altre que també és de la seva propietat. Un dineral. "Ens serveix per tenir una foto de la situació actual i saber a què atenir-nos", argumenta Anoro, que no entén que la Generalitat es passi el dia plorant i queixant-se que el govern espanyol no els envia tests ni material de protecció en comptes de buscar solucions com han fet ells. "Nosaltres també hem aconseguit tot el material que tenim, a través de familiars i de proveïdors que no tenen res a veure amb l'administració", assegura, mentre consulta l'ordinador. Està pendent que Cerba Internacional li enviï els resultats de les proves i no pot evitar mirar cada dos per tres el correu electrònic.

Bosses d'escombraries

"Bon dia", diu mig cantant Sandra Pintos, una de les auxiliars d'ORS Rosselló, mentre obre la porta d'una habitació on una dona gran està arraulida al llit. Pintos porta mascareta, una xarxa fina que li cobreix el cap, guants de làtex i una bossa d'escombraries industrial a sobre de l'uniforme que li deixa els braços al descobert. "Els braços me'ls rento després amb sabó i no passa res", comenta sense donar-li més importància. Les dues petites caixes de material que la Generalitat va enviar aquesta setmana a ORS Rosselló havien de contenir també 12 bates, segons l'albarà. Però al costat de la paraula "bata", n'hi havia una altra entre parèntesi: "Pendent".

"Cada nit em rento la mascareta amb lleixiu a casa meva", comenta una altra auxiliar, María José Esteve, que assegura que la tracta com un tresor perquè és l'única que té. A ORS Rosselló van saltar totes les alarmes el 21 de març, quan una resident va començar a tenir febre, i després una altra i una altra.

"Vam separar tots els residents i els vam aïllar a les seves habitacions", relata la directora. Una de les ancianes es va posar especialment greu i van cridar a emergències. Segons Anoro, hi va anar una infermera que ni va fer la prova del covid-19 a la dona ni tampoc la va voler hospitalitzar. "Va dir que era molt gran i estava molt malament, i que era millor que morís a la residència", declara la directora. I així va ser: la dona va morir al cap de tres dies. La funerària va tractar el cadàver com si fos un cas de coronavirus. Els operaris funeraris es van presentar a la residència vestits com astronautes. "Diuen que la gent gran es mor a les residències, però no és així. Els deixen morir aquí, que és molt diferent", es queixa Anoro. Des de llavors viuen en una autèntica psicosi.

"Jo estic molt bé"

En canvi, la senyora Mariona està molt tranquil·la. Té 89 anys, en fa un que viu a ORS Rosselló i assegura que, des que han aïllat tots els residents, li han donat una habitació per a ella sola i està com una reina. "No he de compartir-la amb ningú. Veig a la tele el que vull i puc parlar per telèfon amb la meva família", explica. "Estic molt bé", conclou, tot i que fa dues setmanes que no surt del dormitori.

Per fi arriba el correu electrònic que la directora d'ORS Rosselló tant espera amb els resultats de Cerba Internacional: tot el personal i residents han donat negatiu. Ningú té coronavirus. Anoro no s'ho pot creure, salta d'alegria: "Això no vol dir que nosaltres ho haguem fet bé i altres residències malament, sinó que simplement hem tingut sort". Malgrat tot, diu, mantindran les mesures d'aïllament: cada avi en una habitació. La senyora Mariona estarà contenta.