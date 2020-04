"Distància de seguretat, metre i mig o dos metres": l'avís de la policia en carrers plens de veïns

Persones recolzades a les parets del carrer o passejant amb bosses de la compra. Algú amb una barra de pa i gent que camina sense cap element de protecció. El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha difós avui imatges gravades per una patrulla de la Guàrdia Urbana en què es veu un carrer de la ciutat amb un trànsit de persones força més intens del que seria esperable en un dia de confinament. La policia, a través de la megafonia, alerta els veïns que per la seva pròpia seguretat i la dels altres s'ha de respectar una "distància mínima de seguretat de metre i mig o dos metres", i que una sola persona per família pot sortir a comprar.

L'ARA també ha comprovat que en alguns llocs de la ciutat, com l'entorn del Mercat de Sant Antoni, el trànsit de persones d'aquest dissabte, de botigues obertes i previ a dos dies festius, era més intens del que s'ha vist aquestes últimes setmanes. L'única dada objectivable que ofereix el consistori per valorar si el confinament es compleix de manera més o menys estricta, amb tot, és la de les denúncies interposades per la policia, i la d'avui encara no s'ha tancat.

No hi ha hagut, amb tot, canvis importants pel que fa a la mobilitat. Ni amb cotxe ni amb transport públic, segons les dades oficials. La demanda de transport públic continua sota mínims i aquest dissabte ha caigut entre un 75% i un 90% respecte a la Setmana Santa del 2019. Concretament, fins a les 12 hores hi ha hagut un 87% menys de validacions a la xarxa de metro, segons dades facilitades per TMB. Ahir, Divendres Sant, el metro va registrar un 93% menys de validacions que el dia equivalent de l'any passat.

Als autobusos, el passatge va baixar un 95%. Pel que fa a les línies de FGC, les validacions fins a les 9 hores d'aquest dissabte han sigut només 2.604, una xifra un 73,7% inferior al dissabte de Setmana Santa del 2019 (el 20 d'abril, amb 8.834 validacions). Finalment, el trànsit a l'àrea metropolitana també s'ha reduït més d'un 70% en relació amb la Pasqua de l'any passat.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha detallat que respecte al dissabte de la Setmana Santa del 2019 la mobilitat de sortida ha baixat avui un 76,2%, mentre que el d'entrada ha caigut un 69%. Respecte al dissabte passat, 4 de març –ja en ple confinament total–, la disminució de trànsit s'ha accentuat una mica més i ha baixat un 1,4% de sortida i un 0,3% d'entrada.