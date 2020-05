EN DIRECTE | El Govern insisteix en tenir el control del desconfinament

La Generalitat continua reclamant la gestió del desconfinament i la fi de l'estat d'alarma perquè les competències deixin d'estar centralitzades per l'Estat i el Govern hi tingui l'ultima paraula. És una de les peticions que, segons la consellera de Presidència, Meritxell Budó, es va posar sobre de la taula aquest cap de setmana en la última trobada entre el president espanyol Pedro Sànchez i la resta de presidents autonòmics. Budó també ha insistit en la necessitat que el desconfinament es faci per regions sanitàries i no per províncies.

La consellera de Salut Alba Vergés, ha explicat que tot i el descens de la mortalitat i del nombre de contagis dels últims dies, Catalunya encara té 575 llits de crítics ocupats. "Això vol dir que estem a un 56% d'ocupació de la capacitat actual, però per sobre del 136% de la capacitat habitual" dels hospitals abans de l'emergència sanitària, ha explicat. En la mateixa línia, Budó ha demanat de nou a la ciutadania la màxima prudència en la fase de desconfinament. "És una acció de coresponsabilitat", deia Budó, que advertia que "un mal desconfinament ens pot portar a un nou confinament".

Precisament per aquesta crida a la prudència, la Generalitat considera que ha de tenir les regnes de la gestió del desconfinament i, sigui com sigui, poder fer-lo per regions sanitàries i no per províncies. "No és el mateix quan estem parlant de les Terres de l'Ebre que de la zona metropolitana sud", ha posat com a exemple Vergés, que ha recordat que a més, a les zones on hi viu més població (l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona i la pròpia capital) "no només hi viu molta més gent, sinó de manera més condensada i amb major mobilitat", cosa que "augmenta el risc de control si hi hagués algun rebrot".