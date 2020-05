Un viatger a l'aeroport del Prat: “Suposo que faré 14 dies de quarantena, però no ho puc prometre”

Els panells digitals de l'aeroport del Prat de Barcelona que informen sobre les arribades de vols semblaven espatllats aquest divendres al matí. La majoria de les pantalles apareixien de color negre, però no pas perquè no funcionessin, sinó perquè gairebé no hi havia vols per poder anunciar-ne l'arribada. Els procedents de fora de l'Estat es podien comptar amb els dits d'una mà. En va aterrar un procedent de París, un altre de Londres i un d'Amsterdam. Poc més. Aquest divendres entrava en vigor l'obligació de fer una quarantena de 14 dies per a tots els viatgers internacionals que arribin a Espanya.

Per accedir a la terminal 1 ara cal tenir una targeta d'embarcament per viatjar. Si no és així no t'hi deixen entrar. Tampoc està permès esperar els passatgers davant de la porta d'arribades dins de la terminal. Cal fer-ho fora. Vigilants de seguretat controlen les portes d'accés i hi impedeixen el pas. Són les noves normes de l'aeroport en temps de pandèmia.

"Mama, però on ets?", preguntava per telèfon un viatger, Douglas Sánchez, de 26 anys, enmig d'una terminal deserta, carregat amb quatre maletes grans i estranyat que la seva mare no hagués anat a rebre’l al mateix lloc de sempre, davant de la porta d'arribades. Procedent de Londres, explicava que li havien fet omplir i signar un formulari amb totes les dades personals abans de baixar de l'avió i que li havien pres la temperatura tan bon punt havia trepitjat terra a Barcelona. "No sabia res de la quarantena. Me n'he assabentat quan hem aterrat", assegurava una mica despistat. "Suposo que estaré 14 dies en quarantena, però no ho puc prometre –confessava–. Treballo en un vaixell i ja he estat dos mesos tancat en un creuer".

651x366 Una passatgera amb mascareta i pantalla de protecció a la terminal 1 de l'aeroport del Prat / MANOLO GARCÍA Una passatgera amb mascareta i pantalla de protecció a la terminal 1 de l'aeroport del Prat / MANOLO GARCÍA

Els vols internacionals programats per a aquest divendres al matí al Prat han arribat abans del previst. Se suposa que pel poc trànsit aeri. Hi viatjaven pocs passatgers, que sortien amb comptagotes. Primer en van aparèixer un parell arrossegant maletes per la porta d'arribades. Després un altre parell més, tres, com a màxim mitja dotzena de cop, però en cap moment es va veure cap gran concentració de viatgers.

"El número del passaport, el del vol, l'adreça, on he estat els últims 15 dies...", enumerava tot el que li havien preguntat al formulari Aina Martí, de 34 anys i també procedent de Londres. A parer seu, els controls a l'arribada a Barcelona havien estat excessius: el formulari amb tantes preguntes i el control de la temperatura. I la quarantena? "El formulari també deia alguna cosa sobre la quarantena en lletra petita, però no recordo què", contestava. A banda d'aquesta minúscula referència escrita, a ella ningú l'havia informat a l'aeroport que s'ha de quedar tancada a casa les pròximes dues setmanes per evitar contagiar ningú en cas que estigui infectada. "El que sé, ho sé pels mitjans de comunicació", admetia.

"Millor que a Londres"

En canvi, al Kim, anglès i també procedent de la capital britànica, li semblaven fantàstics els controls a l'aeroport del Prat. "Molt millor que a Londres. Aquí hi ha calma i pocs passatgers. En canvi, a Londres aquest matí hi havia diversos vols grans amb destí a Boston, Los Angeles, Hong Kong... I s'hi han concentrat un munt de viatgers. Als controls de seguretat era impossible mantenir la distància", es queixava. Ell es mostrava disposat a fer la quarantena decretada pel govern espanyol, però un cop arribi a Mallorca, on té previst embarcar-se en un vaixell en el qual treballa com a tripulació. Però abans ha d'agafar un vol d'enllaç a Madrid i d'allí un altre a les Illes. "Abans viatjava de Londres a Mallorca amb un vol directe, però ara no és possible: he de fer dues escales", aclaria.

651x366 L'Eva i la María Vicenta netegen una paperera amb escombretes del vàter a l'aeroport del Prat / MANOLO GARCÍA L'Eva i la María Vicenta netegen una paperera amb escombretes del vàter a l'aeroport del Prat / MANOLO GARCÍA

Després de la sortida dels últims viatgers procedents de Londres, la zona d'arribades de la terminal 1 ha quedat buida i en un silenci gairebé sepulcral, només interromput de tant en tant per una veu que deia per megafonia: "Mantinguin la distància de seguretat i les mesures d'higiene". Bars, comerços, restaurants... tot està tancat. Sembla una terminal fantasma. Només s’hi passegen alguns vigilants de seguretat, i aquest divendres al matí també hi havia un parell de dones de la neteja, la María Vicenta i l’Eva, que fregaven les papereres d'una manera peculiar: amb escombretes de vàter. "Tu no saps com van de bé les escombretes per arrencar la porqueria, ni com de brutes estaven les papereres. Feia segles que no es netejaven, ni crec que es tornin a netejar fins a la pròxima pandèmia".