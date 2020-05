EN DIRECTE | Catalunya suma 34 morts en les últimes hores per covid-19

A Catalunya han mort 11.800 persones a causa de la covid-19, en sumar les últimes 24 hores 34 noves víctimes mortals, segons les dades que ha difós el departament de Salut aquest dissabte. La xifra representa un descens de nou víctimes respecte les últimes dades publicades. Del total de morts recollits per les funeràries, 6.589 persones han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 3.918 en una residència i 774 al seu domicili, mentre que els casos restants no estan classificats per falta d'informació.

Salut també ha comptabilitzat fins ara 64.794 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2, el que suposa un increment de 757 casos respecte a les dades difoses dijous passat a la nit, i que suposen 21 menys que les testades aquell dia. Més de 221.156 persones presenten símptomes de covid-19 i són casos possibles d'infecció.

Els ingressats a les unitats de cures intensives segueixen disminuint i ara en queden 214, 20 menys que ahir. En total, 4.013 persones han estat ingressades de gravetat durant la crisi sanitària. Alhora, van pujant les altes i fins avui 36.962 persones s'han recuperat ja de la malaltia.

13.660 persones diagnosticades a les residències

Pel que fa a les residències de gent gran, un dels sectors més castigats en aquesta crisi, un total de 13.660 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 36.370 són casos sospitosos. A més, hi ha 2.775 professionals que treballen en geriàtrics estan aïllats per sospita o confirmació de coronavirus.