Sanitat registra 167 contagis nous en les últimes 24 hores i 40 morts en la darrera setmana

Després de cinc dies consecutius amb un sol mort notificat per coronavirus a l'Estat –la sèrie total segueix congelada en 27.136 defuncions mentre es fan revisions i validacions dels casos–, el ministeri de Sanitat ha informat aquest dimecres que no ha registrat cap difunt per la pandèmia respecte el dia anterior, però els positius per PCR detectats en les últimes 24 hores han augmentat respecte a el dilluns i el dimarts: avui se n'han registrat 167, a diferència de les 48 de dilluns (quan es va assolir la xifra més baixa des del 5 de març) i els 84 d'ahir dimarts.

La xifra total de contagiats a tot l'Estat ascendeix a 242.280, i dels 167 casos nous registrats, 62 corresponen a la Comunitat de Madrid i 36 a Catalunya. Pel que fa a la xifra de víctimes amb data de defunció compresa en els últims 7 dies, el total és de 40 decessos, 14 dels quals registrats a la comunitat madrilenya i 3 a Catalunya.

D'altra banda, segons les dades del ministeri de Sanitat, fins avui han sigut hospitalitzades per coronavirus fins a 224.479 persones (139 han estat ingressades durant l'última setmana) i 11.613 han passat per l'UCI (12 amb data d'ingrés compresa entre els últims set dies).