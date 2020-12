Cues quilomètriques per accedir a la Cerdanya i al Ripollès

El primer dia del confinament perimetral a la Cerdanya i el Ripollès ja hi ha hagut cues quilomètriques en diferents accessos. A l'entrada del túnel del Cadí (C-16), els Mossos paren tothom i demanen la documentació i el motiu del desplaçament, i molts han de girar cua. A més, un helicòpter dels Mossos també sobrevola la zona i hi ha controls repartits en diferents carreteres. També hi ha cues als accessos al Ripollès, sobretot a l'entrada sud de Ripoll a la C-17.

Les reaccions al confinament perimetral no s'han fet esperar i diferents representants polítics i de sectors econòmics han criticat les noves mesures. Avui, però, després de les crítiques, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ja s'ha reunit per videoconferència amb el Consell Comarcal de la Cerdanya i els alcaldes de la comarca per tractar les noves mesures. Acompanyat de la consellera de Presidència, Meritxell Budó; la de Salut, Alba Vergés, i el d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, han acordat una nova reunió per a la setmana que ve per concretar ajudes als sectors més afectats i tramitar-les, segons han informat fonts del Govern.

La trobada ha servit per parlar d'aquestes compensacions i avaluar la greu situació sanitària arran de la pandèmia de covid-19, que ha tensat el sistema hospitalari cerdà. Segons el Govern, també es produirà una reunió similar amb el Consell Comarcal del Ripollès i els seus alcaldes. El Govern preveu enllestir "en els pròxims dies" les ajudes per a la restauració i el sector hoteler, especialment colpejats per les restriccions anunciades ahir dimarts al vespre.

Abans que el Govern s'hagi reunit amb representants polítics de la Cerdanya, l'Ajuntament de Puigcerdà ha demanat a l'executiu català un paquet d'ajudes "urgent" per compensar l'impacte econòmic que té el tancament perimetral de la Cerdanya, que l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, considera "comprensible". Tot i això, ha remarcat que entre el pont de la Puríssima i el dia de Reis són molts els negocis que fan entre el 40% i el 60% de la seva facturació anual, i ha lamentat que l'executiu català no permetés aplicar abans algunes mesures restrictives, com ara el tancament de les escoles i, sobretot, l'institut del municipi. Així, ha assegurat que havien detectat que en aquest àmbit s'estaven produint diversos casos de transmissió comunitària del covid-19.

D'altra banda, l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha demanat a Salut que els veïns del Ripollès i la Cerdanya siguin els primers a vacunar-se a Catalunya. "Reclamo que comencem a vacunar el dia 27. Seria una manera de compensar, d'ajudar-nos a agafar la immunitat abans perquè aquí sempre anem al darrere de tot", lamenta. Munell ha qualificat la mesura del confinament perimetral de "dràstica" i "massa contundent", i creu que hauria sigut millor aplicar mesures "més quirúrgiques i sanitàries". D'altra banda, l'alcalde lamenta que s'hagi permès la mobilitat de l'àrea metropolitana i ara la comarca en pateixi les conseqüències. La situació al Ripollès és greu des de principis de desembre, quan un brot va afectar l'Hospital de Campdevànol.

El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, també ha criticat que la decisió s'hagi pres quan falten dos dies per Nadal i en un moment en què hi havia un 90% de reserves de mitjana després de l'obertura de fa una setmana de les pistes d'esquí. Denuncia que els ha enganxat amb les "neveres plenes" i reclamen ajudes directes davant les "pèrdues milionàries" que tindrà el sector. Unes restriccions que temen que siguin l'"estocada definitiva" per a molts negocis. Recorda que el sector representa el 60% del PIB de la comarca i demana que se'ls tingui en compte.

Indicadors preocupants

Les dues comarques confinades, la Cerdanya i el Ripollès, registren velocitats de contagi d'1,85 i 1,43 i un risc de rebrot de 3.521 i de 1.907, respectivament. Un indicador molt preocupant és també el de la taxa de confirmats per PCR/TA, amb 1.223 per 100.000 habitants a la Cerdanya i 802 al Ripollès, segons les últimes dades del departament de Salut. En la primera comarca, destaca també el percentatge de proves que donen positiu, amb un 17,01%. La incidència a 14 dies està en 1.962, pels 1.108 del Ripollès.