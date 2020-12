Argimon diu que hauria imposat restriccions de "més impacte" per protegir el sistema sanitari

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, era partidari d'imposar restriccions de "més impacte" per disminuir l'ocupació dels centres sanitaris i assegurar una bona atenció a les UCI. En una entrevista a RAC1, ha tornat a dir que Catalunya no és un país "pobre" però que tampoc és un país "ric" i que, aquest fet, és determinant a l'hora de decidir les restriccions.

Justament avui ha entrat en vigor el tancament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès que va anunciar dimarts a la nit el Govern. Argimon ha remarcat que la situació de la Cerdanya i el Ripollès és complicada i que en quinze dies el nombre de casos s'ha multiplicat per quatre. La tercera comarca que està en una situació complicada, segons Argimon, és la Terra Alta, tot i que ha dit que no cal patir pel seu confinament perimetral perquè ha assegurat que ell no el recomanarà.

Indicadors alts

De fet, a tot Catalunya el departament de Salut ha informat aquest dimecres 2.528 casos nous de covid-19 confirmats amb una prova PCR o un test d'antígens, una xifra que eleva fins a 344.724 el nombre de persones que han contret el virus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Tanmateix, avui baixen lleugerament (-8) el risc de rebrot (349) i la velocitat de contagi (un retrocés de 7 centèsimes, fins a l'1,33) al conjunt de Catalunya. Per contra, continua incrementant-se la pressió hospitalària amb 23 persones més ingressades (1.633), de les quals 332 es troben a l'UCI (dues menys que ahir). També se sumen 56 morts més al còmput total de 16.711.

Sobre el 14-F: "S'ha de garantir el dret a vot"

Argimon ha subratllat que el dret a vot és un dret constitucional que s'ha de garantir tot i la situació de pandèmia. Ha dit que s'hauria d'intentar garantir el dret a vot dels infectats –uns 12.000 (el nombre d'infectats que hi ha ara), ha dit a tall d'exemple– i dels seus contactes estrets –en total, unes 50.000 persones– sense que hagin de sortir de casa. A més, ha apuntat que el Govern hauria de posar seus electorals espaioses i ben ventilades.

Salut preveu haver administrat la primera dosi de la vacuna als geriàtrics en un termini de deu dies a partir de diumenge

La campanya de vacunació és "un gran repte logístic"

D'altra banda, el secretari de Salut Pública creu que a l'estiu "començarà a haver-hi un gruix prou important de persones de risc vacunades", tot i que ha apuntat que l'estiu del 2021 no serà un estiu normal, però que sí que serà millor que el del 2020. "Haurem de dur mascareta tot el 2021", ha dit Argimon. D'altra banda, ha recordat que la immunitat de grup s'assoleix quan s'arriba al 70% o 80% de població vacunada.

Sobre la campanya de vacunació contra el covid, Argimon ha dit que és un "gran repte logístic" i que el Govern començarà a vacunar aquest diumenge a mesura que vagin arribant les dosis. Ha explicat que cada any s'administren uns 3 milions de dosis de tot tipus i que, l'any vinent, només de coronavirus s'administraran 12 milions de dosis –la vacuna contra el covid s'administrarà en dues dosis–. A més, ha explicat que les dosis s'han de conservar fins just abans de ser administrades a uns 70 o 80 graus sota zero i que el Govern ja té 250 equips de dos infermeres per dur a terme la vacunació.

Argimon també ha afirmat que "no té cap problema a 'fer un Palomares'", amb referència al bany de Manuel Fraga a la platja de Palomares després de l'accident nuclear del 1.966, per donar exemple sobre la importància de vacunar-se del covid-19, si bé ha apuntat que no li agradaria que la gent pensés que passa davant de ningú i més perquè ell ja va contreure la covid-19.