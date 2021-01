Grifols assaja un nou medicament que proporcionaria immunitat immediata contra el covid

Grifols començarà al febrer un assaig clínic amb un nou medicament que proporcionaria immunitat immediata contra el covid. Segons un comunicat de la multinacional catalana, el tractament es podria administrar per via subcutània als CAP després que el pacient donés positiu en un test de covid. A diferència de l’altre assaig clínic que Grifols va posar en marxa l’octubre del 2020, aquest medicament –molt semblant– es podrà administrar per via subcutània i, per tant, no requeriria que el pacient fos hospitalitzat.

El tractament es basa en una immunoglobulina i conté anticossos contra SARS-CoV-2 que s’han obtingut de donants de plasma que han superat la malaltia. A més, tal com remarca el comunicat, el medicament podria ser especialment útil com a complement durant les primeres fases de la vacuna. A més, podria protegir persones grans i personal sanitari, així com pacients immunodeficients als quals no estigui recomanada la vacunació.

L’assaig clínic, que avaluarà la seguretat i l’eficàcia del medicament plasmàtic, tindrà com a investigadors principals els doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Grifols diu que participaran en l’assaig clínic unes 800 persones asimptomàtiques però positives de covid, i preveu obtenir-ne els primers resultats a la primavera.

La immunoglobulina de Grifols, Gamunex-C, en la seva forma d’administració intravenosa, intramuscular o subcutània ja ha demostrat seguretat i eficàcia en la prevenció d’altres malalties infeccioses i, de fet, s’utilitza des de fa quinze anys.

L'altre assaig continua vigent

L’altre assaig clínic de Grifols, que es basa en un medicament semblant al que es posarà a prova aquest febrer, va dirigit a pacients hospitalitzats i greus i s’ha d’administrar per via intravenosa. La multinacional d'hemoderivats va engegar l’assaig amb altres companyies i diferents agències nord-americanes i ha informat que se’n sabran els resultats durant la primera meitat del 2021.