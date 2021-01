El brot a la residència STS de Salou acumula 21 morts

Una defunció més eleva a 21 el nombre de residents morts pel brot de covid-19 a la residència STS Salou, segons ha informat aquest dilluns el departament de Salut. El centre acumula 94 pacients positius per aquest brot, 31 dels quals ja han donat negatiu en les proves PCR. Hi ha 64 usuaris positius que són al centre i vuit que continuen ingressats en centres hospitalaris o sociosanitaris. També n'hi ha set que no han passat la malaltia. A l'inici del brot la residència tenia 134 usuaris, de manera que vuit de cada deu residents s'han contagiat de coronavirus, així com 42 treballadors. Ja han tornat a la feina setze professionals que han superat la malaltia.

La residència Les Alzines, intervinguda

D'altra banda, la conselleria d'Alba Vergés va intervenir ahir la residència Les Alzines de Tarragona. La Fundació Vallparadís assumirà de manera provisional la direcció i la gestió del centre residencial aportant les dotacions de persones que "siguin necessàries". Pel que fa al personal actual, també quedarà "sota la seva direcció". Des de principis de gener al centre hi ha hagut 27 residents positius per coronavirus, 3 morts i una persona derivada a centre hospitalari o sociosanitari. Dijous passat la direcció general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat va signar la resolució per la qual es declara la intervenció de l'equipament per fer front a la contingència produïda a causa dels casos de covid-19 que afecten el centre.

El 4 de gener es van detectar 8 usuaris i un treballador positius concentrats a la segona i sisena planta del centre. El cribatge fet el dia següent va permetre detectar 19 usuaris positius i 3 treballadors. Aquest mateix dia l'equip d'intervenció ràpida i la inspecció de salut pública van visitar el centre. La mateixa setmana es va fer un segon cribatge en el qual es van detectar 5 residents positius nous i 2 treballadors més, que també estaven contagiats.