El brot de covid-19 a la residència STS Salou causa sis defuncions i més de 140 positius

El brot de covid-19 a la residència i centre sociosanitari STS Salou ha causat la mort de 6 dels 134 residents, segons confirmen fonts del departament de Salut a l'ACN. Dues defuncions s'han produït al centre i les altres quatre a l'hospital. A més, segons les últimes dades disponibles, dissabte hi havia 107 residents positius, 91 dels quals al centre i 16 a l'hospital. D'altra banda, en aquest complex residencial del Tarragonès també hi ha 35 treballadors contagiats –set més que en l'últim recompte–. La setmana passada el centre va rebre la visita de Salut Pública i d'un equip d'atenció primària per valorar la situació a l'equipament.

La residència del mateix grup, STS, a Cambrils també va registrar dotze morts per coronavirus, segons va confirmar el departament de Salut a l'ARA. El brot es va detectar després d'un cribatge fet el 9 de desembre que va detectar un total de 44 usuaris i 16 treballadors de la residència infectats.