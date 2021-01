Les mesures contra el covid fan baixar en picat el nombre d’urgències pediàtriques

Les mesures per evitar la propagació del covid han acabat amb la bronquiolitis, causada principalment pel virus sincític respiratori (VSR), i ha fet baixar en picat el nombre d'urgències pediàtriques. L'epidèmia anual de la bronquiolitis, que té lloc entre els mesos de novembre i març, sol arribar al pic per Nadal i Sant Esteve i té una prevalença alta sobretot durant sis setmanes. En aquesta època, juntament amb altres malalties respiratòries infeccioses, és la causa de més de la meitat de les urgències pediàtriques del país de mitjana. Així, si l'any passat Sant Joan de Déu podia arribar a rebre un total de 600 urgències diàries, enguany tan sols unes 200. L'Hospital Germans Trias i Pujol, per exemple, també ha passat de registrar cada dia entre 150 i 200 atencions a unes 20 o 30. "En 40 anys de professió no ho havia vist mai: no s'ha registrat ni un sol cas de bronquiolitis en tot Catalunya", remarca el cap de servei d'urgències pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Carlos Luaces.

A Sant Joan de Déu també ha disminuït fins a un 40% l'ocupació de llits d'UCI i de planta, ja que s'ingressen el 50% de casos de bronquiolitis en nens de menys de tres mesos i el 25% si tenen entre tres i sis mesos. A més, afegeix Luaces, encara que la mortalitat de la bronquiolitis sigui molt baixa, hi ha força infants que requereixen suport respiratori i ingressar a l'UCI. "Normalment per aquesta època ens veiem obligats a ajornar activitat programada", compara Luaces.

El cap de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo, apunta que la principal causa de la disminució de casos de malalties respiratòries infeccioses són les mesures que s'han pres per evitar la propagació del covid, com el distanciament físic, la mascareta i el gel hidroalcohòlic. "Si els nens no porten mascareta, vol dir que els adults ho passem als nens", apunta Rodrigo. Luaces també remarca que actualment, durant la pandèmia, quan algú està refredat, que és quan pot passar el virus a l'infant, no va a veure ningú per por que sigui covid, igual que els pares tampoc porten els infants a la guarderia quan tenen tos o mocs. D'aquesta manera, es talla de soca-rel la transmissió del VSR.

La cap de servei de pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Esther Lera, també assenyala que, encara que sigui menys determinant, un factor que influeix en la disminució d'urgències pediàtriques és que, en un context de pandèmia, hi ha pares que s'ho pensen dues vegades abans de portar el nen a urgències.

A més, apunta Luaces, "és probable que el covid hagi desplaçat la grip i la bronquiolitis, ja que els virus al llarg de l'any venen de forma seqüencial". És a dir, que cap a la tardor puja la prevalença del VSR i quan aquest virus decau, puja la grip. Tot i això, remarca que aquesta teoria encara és en el terreny "purament especulatiu i no té base acadèmica".

L'hemisferi sud va avisar

Lera explica que cada any es preparen i s'organitzen per rebre l'allau de casos de bronquiolitis, però enguany companys de l'hemisferi sud ja els havien avisat que no havien tingut casos. "Estàvem a l'expectativa, perquè aquí les restriccions eren diferents que les d'allà, i no ens esperàvem per res que no hi hagués ni un sol cas", explica Lera, que, tot i l'experiència de països que ja havien passat un hivern amb coronavirus, diu que van organitzar i preparar dispositius per si la bronquiolitis arribava igualment.

Així, com que no hi ha el VSR, alguns centres pediàtrics han pogut ajudar en la lluita contra el covid en adults. Durant la segona onada, el servei d'urgències pediàtriques del Germans Trias i Pujol va traslladar el 80% dels seus professionals, 40 metges adjunts i 20 residents, a la unitat d'adults del mateix centre i, encara ara, hi ha pediatres que hi treballen. "I crec que encara els podrem ajudar més", augura Rodrigo.

Sant Joan de Déu també està ajudant a descongestionar altres hospitals de Barcelona. Luaces explica que aquesta tardor van assistir parts i van ingressar infants que van ser derivats de l'Hospital del Mar, entre altres centres, per facilitar-los més espai i recursos per atendre l'allau de casos de covid. A més, Luaces diu que ara també tenen adults d'entre 30 i 40 anys amb covid a les seves UCI.

El VSR tornarà?

D'altra banda, Lera assegura que hi ha metges residents de primer any que encara no han vist cap cas de bronquiolitis i que estan preocupats, ja que és una malaltia que en el futur segurament hauran de tractar de manera molt recurrent i l'han de conèixer bé. Tot i això, Luaces creu que no cal que s'inquietin. "Ja tindran temps de veure casos de bronquiolitis, per desgràcia. Quan jo vaig començar a treballar hi havia molts casos de xarampió i ara és una malaltia molt poc comuna, però no crec que d'un any a l'altre la bronquiolitis desaparegui", augura.

En la mateixa línia, Lera té dubtes que després del covid es continuï sent prudent amb les mesures contra la propagació de malalties infeccioses respiratòries i opina que, malauradament, la bronquiolitis tornarà. "Hi ha mesures que s'ha demostrat que funcionen per contenir el contagi a nadons i lactants; no dic que s'hagi de portar sempre la mascareta, però si estem refredats hauríem de mirar de no tenir contacte amb infants", diu Lera. I Luaces afegeix: "A països com el Japó, que vigilen molt, sobretot quan tenen tos i mocs, la xifra de casos de malalties respiratòries infeccioses és cent vegades inferior". També opina el mateix Rodrigo, que afegeix que, com que la inexistència del VSR és una anomalia "brutal" i la bronquiolitis només afecta els lactants, el 2020 ha sigut "el millor any per néixer".