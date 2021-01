El SEM investigarà si una empresa d'ambulàncies ha vacunat els seus directius

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) investigarà si els directius d'una empresa d'ambulàncies adjudicatària d'aquest servei a Catalunya s'han vacunat malgrat no tenir contacte directe amb malalts de covid-19, segons han informat fonts del SEM a l'agència Efe. El SEM està garantint que les empreses del seu entorn es puguin vacunar amb les mateixes condicions que el personal propi, ha explicat aquesta empresa pública, que "ha facilitat els canals de vacunació i ha informat a les empreses adjudicatàries dels criteris que ha marcat el departament de Salut".

En un comunicat s'indica que, atès que el Sistema d'Emergències no gestiona directament aquestes empreses "i, per tant no té accés a la llista de professionals que han facilitat, el SEM investigarà els fets i traslladarà el resultat de les seves investigacions a l'Agència de Salut Pública perquè, si s'ha produït alguna irregularitat, pugui prendre les mesures que consideri oportunes".

El col·lectiu de Tècnics en Lluita ha denunciat avui a Twitter que "directius de l'empresa TSC que no tenen contacte amb pacients i tampoc són personal sanitari es colen en les vacunacions i són vacunats".

Directivos de la empresa TSC que no tienen contacto con pacientes y tampoco son personal sanitario se cuelan en las vacunaciones y son vacunados.



Intolerable que @albaverges @Esquerra_ERC sigan protegiendo a estas empresas privadas



Seguir hilo

👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 — 🚑 Tècnics En Lluita 🚑 (@TLluita) January 20, 2021

La vacunació es va iniciar dilluns passat amb el personal d'ambulàncies que treballa en el transport de persones malaltes de la citada empresa i, entre els empleats que van rebre la vacuna, hi havia suposadament diversos directius que no tenen contacte amb malalts de covid-19 pel seu perfil professional, han denunciat fonts sindicals.