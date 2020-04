El Govern celebra la rectificació de Sánchez perquè "els nens puguin sortir a passejar"

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, expliquen a aquesta hora la situació de les mascaretes, els tests i les decisions del Govern en relació al coronavirus. Les explicacions del Govern coincideixen aquest dimecres amb la rectificació de l'executiu espanyol sobre la sortida dels menors al carrer i l'avís del president espanyol, Pedro Sánchez, que la desescalada no es començarà a aplicar fins a la segona quinzena de maig. "Convé que tots assumim que la desescalada serà lenta i gradual, perquè ha de ser segura", ha dit aquest matí Sánchez. El president del govern espanyol s'ha dirigit aquest dimecres al Congrés per demanar la tercera pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig.

La consellera de la presidència, Meritxell Budó, ha "celebrat" que el govern espanyol hagi corregit el seu posicionament inicial sobre els menors i ha recordat a la ciutadania que han de ser "responsables" amb aquesta mesura. Al seu torn, la consellera Vergés ha explicat que, per la seva banda, des del Govern continuen "treballant amb el Procicat per fer l’estratègia i la planificació per quan els nens i nenes puguin sortir i fer-ho amb seguretat". Després de la rectificació del govern de Sánchez, ahir al vespre sobre aquest tema, Vergés ha dit: "De cap manera volem generar confusió ni anar improvisant".

Malgrat tot, la discordança entre el pla del Govern i l'executiu espanyol podrien fer que l'estratègia catalana es quedi en una simple "recomanació" i no pas en una obligació. Tot i això, Vergés ha insistit que la Generalitat "recomana" als nens d'entre 0 i 3 anys no portar mascareta quan surtin al carrer "perquè són molt petits i no tenen consciència de per a què serveix aquest element de protecció i és difícil evitar que vagin tocant la mascareta constantment". Entre els 3 i els 12 anys el Govern sí que recomana mascaretes "adaptades per als nens, si cal de fabricació casolana".

Pel que fa a la necessitat o no, tal com indica l'informe de l'epidemiòleg assessor del Govern Oriol Mitjà, de crear un passaport de salut per al desconfinament, Vergés ha sigut clara: "L'informe el que diu és que aquesta qüestió s'està debatent en molts estats, tot i que encara no n'hi ha cap que hagi pres aquesta decisió, i en aquest sentit Catalunya també tindrà aquest debat", ha conclòs la consellera.

En relació a la situació dels hospitals catalans, la consellera del ram, Alba Vergés, ha explicat que actualment a Catalunya les UCI estan al 68% de la seva capacitat, que s'ha triplicat d'ençà que va començar la crisi (a l'inici del mes de març només hi havia uns 600 llits de cures intensives per a malalts crítics). "Hi ha 1.016 llits de crítics ocupats i en total ara mateix 1.830 llits d'UCIs a Catalunya", ha precisat Vergés.

Sobre l'atenció primària, la consellera ha dit que els metges han seguit l’estat de salut de 135.000 persones i que continuen fent "una feina clau" per detectar simptomatologies. A més, Vergés ha explicat que moltes persones, sense precisar quantes, estan fent servir l'aplicació de telèfon mòbil creada pel Govern per reportar el seu estat de salut. "Això és molt necessari perquè el 061 pugui trucar-los i fer-los un seguiment".

L'augment de tests satura alguns laboratoris

Pel que fa al pla d'actuació a les residències catalanes, que ara depenen de Salut, Vergés ha avançat que el Govern ha nomenat 18 persones que "tindran un paper de delegades a les residències". "Aquestes persones treballaran exclusivament in situ, en el territori", ha precisat la consellera, que també ha actualitzat la xifra de tests PCR fets als geriàtrics: segons el Govern ja se n'han realitzat 23.700 en centres de tot Catalunya.

Precisament el fet que el Govern estigui realitzant ara més tests de detecció del coronavirus que fa unes setmanes està provocant que alguns laboratoris entrin en col·lapse per l'allau de proves. Vergés ha admès que "haver intensificat les proves tant a hospitals com a residències podria fer que en algun moment hi hagi alguns problemes de temps en alguns laboratoris". "Continuem treballant per tenir la capacitat per poder fer més i més proves", ha dit la consellera.

Dins del mateix pla d'actuació, Vergés ha explicat que Salut ja ha classificat 121 residències (de les 1.073 que hi ha al territori) com a complexes, "per manca de personal que desestabilitza l'atenció" o perquè "requereixen desinfeccions". "És en aquests centres en els quals els delegats treballaran primer", ha explicat Vergés. La consellera també ha detallat que hi ha 25 geriàtrics en una situació crítica, on s'han hagut de fer derivacions o reubicacions dels interns, i cinc residències més pendents d'informe per decidir la intervenció més adequada. A més, hi ha 583 persones grans que vivien en aquests tipus de centres que ja han pogut retornar amb les seves famílies.

Més de 1.700 denúncies per saltar-se el confinament

Al seu torn de paraula, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que en les últimes 24 hores els Mossos d'Esquadra i la policia local "han fet dues actuacions policials a requeriment sanitari o judicial, han identificat 2.818 persones i 1.872 vehicles". A més, ha explicat que han fet 8 detencions i han aixecat 1.729 actes de denúncia a persones que trencaven el confinament. El conseller ha explicat també que el trànsit es manté aquest dimecres amb un reducció del 60% d'entrada respecte a un dimecres normal i d'un 53% menys de sortida.

Ni el conseller Buch ni la consellera Budó han volgut fer cap referència a la situació personal de la detenció de l'alcalde de Badalona, Álex Pastor, que aquest matí ha estat posat en llibertat amb càrrecs després que ahir va ser detingut conduint presumptament ebri per Barcelona.

Un Sant Jordi "diferent"

Budó també s'ha referit a la diada de Sant Jordi de demà. "Per raons evidents, no la podrem viure com ho fem cada any. Són circumstàncies excepcionals, difícils, però el Govern no renuncia a impulsar una de les festes més rellevants del país. El que volem és que tothom pugui gaudir, sigui on sigui, de la diada de Sant Jordi i fer-ho amb la mateixa il·lusió que cada any. El Palau de la Generalitat tornarà a obrir les portes, aquest cop amb una visita virtual guiada", ha dit Budó, que ha demanat a la ciutadania impulsar el comerç local.