"Hem de sobreviure i és la societat organitzada qui ens està ajudant a fer-ho"

"Com que els restaurants han tancat, els pagesos que els servien aliments ara tenen excedents amb els quals no saben què fer. Nosaltres vam proposar comprar-los aquest menjar sobrer i fer-lo arribar a famílies que ho necessiten", explica Alba Benavent, sòcia de la cooperativa Keras Buti, de l'Hospitalet de Llobregat. El projecte d'aquesta cooperativa, que vetlla per una bona alimentació als barris i les comunitats perifèriques de l'Hospitalet, és un dels que rebrà el suport econòmic del nou Fons Cooperatiu per l'Emergència Social i Sanitària.

Es tracta d'un fons autogestionat per diverses entitats d'economia social i solidària de Catalunya, com ara la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Coop 57, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC) o el banc ètic Fiare, entre d'altres. "Amb aquests diners aprofitarem l'estructura de distribució de la nostra cooperativa d'aliments per seguir fent una feina essencial: repartir menjar saludable i de qualitat als més vulnerables", celebra Benavent.

Són ajudes de baix a baix, entre iguals, per fer front a l'emergència sanitària sense assistencialisme i de manera autoorganitzada. O, cosa que és el mateix, que siguin les mateixes entitats o els particulars qui –davant l'absència de resposta de les administracions competents– ajudin a finançar projectes ciutadans com la confecció de mascaretes, el trasllat de béns bàsics a casa de qui ho necessiti, el desenvolupant de tecnologies lliures per teletreballar o la caixa de resistència de les treballadores de la llar que aquests dies s'han quedat sense cap ingrés, entre d'altres. És, en definitiva, una campanya de micromecenatge que permet sumar fons per a projectes com el de la cooperativa Keras Buti o també Solidança, que ajuda persones vulnerables a inserir-se de nou al mercat laboral i que, amb la crisi del covid-19, han hagut de tirar endavant un ERTO.

"Estem en una situació d'emergència i, amb l'ERTO, ara els nostres treballadors –que són persones que surten de situacions molt difícils– només cobren el 70% del sou", explica Nati Yesares, responsable de medi ambient de Solidança. Aquesta entitat gestiona deixalleries i contenidors de roba, i els treballadors que s'han mantingut per fer les tasques considerades essencials de recollida i triatge no tenen equips de protecció. "No ens en han arribat, com tampoc a molta part d'altres serveis essencials, per això una part de l'equip es va posar voluntàriament a utilitzar el cotó de bona qualitat que ens arribava per fer guants i mascaretes i ara fins i tot els hi servim al CAP que tenim més a prop", explica Yesares. "Hem de sobreviure, i és la societat organitzada qui ens està ajudant a fer-ho", insisteix la responsable de Solidança. Davant la falta de reacció de l'administració, remarca, és l'autogestió qui els està salvant: "Aquesta és la part difícil i alhora més bonica d'aquests moments, veure que a la gent li neix de dins ajudar".

Un mecenatge solidari que podria redimensionar-se aviat

Com Keras Buti o Solidança, fins a 26 iniciatives han superat el procés de selecció. Aquests projectes rebran entre tots 60.000 euros. La meitat del capital l'han aportat entitats com la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i ara es busquen els 30.000 euros restants. A més, si la iniciativa té èxit, la idea és multiplicar l'aposta de cara a l'octubre i recollir fins a 300.000 euros per destinar-los a projectes d'aquest tipus. Com el de la reconversió de la botiga dels manters en un taller de mascaretes o el de Mensakas per reparar vehicles i sumar-ne de nous per al circuit de repartiment d'equips de protecció. La resposta a la crisi, remarquen, és la solidaritat.

"La idea és visibilitzar projectes de base que donen suport a la lluita contra el coronavirus i que ho fan amb una proposta de canvi de model econòmic. Mentre imperi el capitalisme, no anirem enlloc, explica Ivan Miró, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Una vuitantena d'iniciatives es van presentar a la crida i les que es finançaran s'han escollit d'acord amb criteris com incidir en sectors clau en el moment actual: des del tèxtil a la fabricació 3D o el transport. O treballar en xarxa i estar arrelades al territori.

La iniciativa es vertebrarà a través de la plataforma Goteo per a la recollida de fons i Coop 57 s'ocuparà de la distribució econòmica als diferents projectes.