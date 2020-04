Les universitats faran classes online almenys durant l'abril i el maig

Les classes no s'aturen a les universitats i, durant els mesos d'abril i maig, i a l'espera de l'evolució de la pandèmia del coronavirus, l'activitat lectiva es farà de manera virtual. Així ho han acordat els rectors de les universitats, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el president de la Generalitat, Quim Torra. "No s'ha descartat que es puguin fer algunes activitats presencials més endavant, al juny, una decisió que es prendrà en funció de la situació d'emergència sanitària", han indicat des del Govern.

L'anunci arriba unes hores després que el ministeri d'Universitats demanés als centres que es preparin per a qualsevol escenari per poder acabar el curs, si cal amb classes online. Ara bé, el ministre Manuel Castells va deixar en mans de les comunitats autònomes i de cada universitat l'organització de l'activitat lectiva.

Així, el sistema universitari (facultats, Consell Interuniversitari i Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) estudiarà ara mesures per si cal avaluar de manera telemàtica, per resoldre què cal fer amb les pràctiques universitàries i per assegurar el suport als alumnes que tenen dificultats per seguir el curs per internet. La consellera ha enviat un missatge de tranquil·litat als estudiants i ha assegurat que "s'està treballant des de la corresponsabilitat i la coordinació perquè ningú es perdi aquest curs universitari".

Així, la decisió de les universitats catalanes contrasta amb l'anunci aquesta setmana de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ja ha dit que suspèn totes les classes presencials fins al curs que ve. La rectora de la UAB, Margarita Arboix, va prendre aquesta decisió davant "l'elevada possibilitat" que la situació de confinament s'allargui més enllà de Setmana Santa. Per això ara es prepara un document que inclogui indicacions generals sobre calendari acadèmic, docència, avaluació, guies docents, treballs de final d'estudis i pràctiques que "s'aprovarà en una propera sessió extraordinària" del consell de govern de la UAB. La universitat ha dit que també busca els mecanismes per garantir que tot l'alumnat pugui seguir els estudis online.

Si la decisió de la UAB establirà un precedent, se sabrà amb els dies. Sigui com sigui, la resta d'universitats fa dies que segueixen l'activitat lectiva per internet, com també ho fan escoles i instituts, però cap no amaga que aquesta és la previsió oficial i que ho tenen tot previst per si el confinament s'allarga i cal acabar el curs per internet. De fet, fonts del ministeri d'Educació explicaven fa uns dies que la reincorporació a les classes difícilment serà un cop s'aixequi l'estat d'alarma –l'11 d'abril–, i posen d'exemple el cas de la Xina, en què l'activitat també s'ha anat recuperant de manera gradual. Els centres educatius –des d'escoles bressol fins a universitats– van ser els primers a aturar-se i podrien ser els últims a tornar a començar.

El Govern ha explicat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït als rectors la capacitat de resposta "ràpida" i "l'esforç d'adaptació" dels centres universitaris davant la nova situació, tant del personal docent i investigador com del personal d'administració i serveis i dels estudiants, i també ha posat en relleu "la contribució a la investigació científica del covid-19" de les universitats, els centres de recerca i els hospitals, així com també tot el suport material i logístic al sistema de Salut de Catalunya amb la cessió material i la incorporació voluntària dels estudiants universitaris d'àmbit sanitari.

A la reunió, a més del president i la consellera, hi han pres part el secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau; el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, i els rectors Joan Elias (Universitat de Barcelona), Margarita Arboix (Universitat Autònoma de Barcelona), Francesc Torres (Universitat Politècnica de Catalunya), Jaume Casals (Universitat Pompeu Fabra), Jaume Puy (Universitat de Lleida), Joaquim Salvi (Universitat de Girona), Maria José Figueras (Universitat Rovira i Virgili), Josep M. Garrell (Universitat Ramon Llull), Josep A. Planell (Universitat Oberta de Catalunya), Josep Eladi Baños (Universitat de Vic), Xavier Gil (Universitat Internacional de Catalunya) i Rafael Rodríguez-Ponga (Universitat Abat Oliba).