EN DIRECTE | El nombre de morts per coronavirus a l'Estat baixa per primera vegada del centenar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha informat aquest matí als presidents autonòmics que el nombre de morts per coronavirus en les últimes 24 hores ha caigut fins als 87. D'aquesta manera per primera vegada en dos mesos la xifra de víctimes mortals baixa del centenar. En total, segons les dades del Ministeri de Sanitat, ja són 27.650 persones les que han mort per covid-19 al conjunt de l'Estat.

Pel que als contagis diagnosticats per PCR, 421 persones s'han infectat en les últimes hores, 327 persones han necessitat ser hospitalitzats i s'han registrat 28 nous ingressos a les UCI. D'aquesta manera, des que va comenençar la pandèmia 231.350 casos han estat diagnosticats amb PCR i 149.576 l'han superat.

Pel que fa al nombre de professionals sanitaris que han contret el virus el total de la xifra s'eleva fins als 50.938.

Sánchez manté aquest matí la desena reunió amb els presidents autonòmics per analitzar els efectes de la pandèmia del coronavirus i tractar, entre d'altres, l'evolució del desconfinament dels diferents territoris així com la seva decisió de demanar al Congrés la pròrroga de l'estat d'alarma per un mes en lloc dels 15 dies habituals.