El risc de rebrot de covid-19 puja fins als 336 punts a Catalunya i la velocitat de transmissió del virus ja supera l'1,5

Els indicadors de covid-19 a Catalunya segueixen empitjorant dia a dia, i això va provocar que el Govern anunciés aquest divendres noves mesures per frenar l'avenç del virus. Aquest dissabte el departament de Salut ha informat de 2.347 contagis nous de covid-19 confirmats amb una prova PCR o un test d'antígens (206 més que ahir), una xifra que eleva a 337.627 les persones que han contret la malaltia a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.

A més, el risc de rebrot continua sent molt alt, i s'ha enfilat fins als 336 punts, 34 més que ahir, mentre que la velocitat de contagi ha augmentat de l'1,41 d'ahir a l'1,51 d'avui. Això vol dir que a hores d'ara 100 persones amb covid-19 n'infecten 151, cosa que indica que hi ha una propagació molt elevada.

La bona notícia d'aquest dissabte és que baixa la pressió hospitalària: baixen en 27 les persones hospitalitzades en planta (1.520) i en 15 les persones ingressades a les UCI (329). Salut també suma 33 morts més al còmput total, que ja és de 16.577.

"Si fossim un país ric ho tancaríem tot"

Les dades epidemiològiques continuen empitjorant l'endemà que el Govern anunciés un relaxament de mesures per Nadal. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha dit en declaracions a RAC1 que les noves restriccions de cara a Nadal intenten buscar l'equilibri entre "la salut pública, l'estabilitat emocional i el manteniment de l'economia". De fet, Budó ha considerat que si Catalunya fos un país amb més recursos potser ja no caldria decretar mesures anticovid pensant en els sectors empresarials i, per tant, es podria ser més dur. La duresa, en aquest escenari, seria tancar-ho tot: "Si fóssim un país ric, ho tancaríem tot", ha dit la consellera. Una visió que ja va manifestar aquest dimecres el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, quan va apuntar que "no va ser un error" començar la desescalada, perquè "no som un país ric". "Si tinguéssim capacitat de fer ajudes directes, seria una altra situació", va dir llavors Argimon.

Sigui com sigui, per Nadal es podrà sortir de la comarca emparant-se en diverses excepcions com anar a visitar un familiar, desplaçar-se fins a una segona residència, anar a esquiar o a un hotel o una casa rural. Tot i les excepcions, Budó ha afirmat la ciutadania "ha de prendre consciència" i "no sortir de la comarca si no és necessari". La consellera ha precisat que les excepcions del Govern hi són, per exemple, perquè "gent gran no es quedi sola", però això no vol dir que "haguem d'agafar-nos a totes les excepcions possibles".