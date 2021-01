La pandèmia segueix avançant a Catalunya: la pressió a les UCI continua augmentant i el risc de rebrot s'enfila fins als 777 punts

Segons ha informat el departament de Salut, la pandèmia de covid-19 segueix avançant a Catalunya, motiu pel qual dijous el Govern va decidir prorrogar una setmana més les mesures restrictives imposades per frenar l'avenç del virus. Aquest dissabte, segons les dades de Salut, a Catalunya segueix creixent el nombre de pacients afectats per covid-19 que necessiten un llit de crítics als hospitals catalans: en aquests moments hi ha 525 persones (16 més que ahir), una dada que no s'assolia des del 20 de novembre. Per contra, com a nota positiva, baixen les hospitalitzacions en planta: hi ha 2.497 pacients amb coronavirus, 35 menys que ahir.

Respecte als contagis, aquest dissabte Salut n'ha notificat 4.411 de nous confirmats amb PCR o test d'antígens, si bé de les últimes 24 hores només són 1.896. En total, des del març, a Catalunya s'han contagiat 418.318 persones. A més, hi ha 64 noves defuncions pel virus, una dada que fa augmentar el total fins a les 17.931 defuncions per covid-19 des de l'inici de la pandèmia.

Puja el risc de rebrot i la velocitat de contagi

Com passa des de dimarts, avui també puja el risc de rebrot. Si ahir va pujar 46 punts, avui ho fa 35 i comença a apropar-se perillosament als 800 punts (777), quan dissabte passat estava en 576. Com passa des de dimecres, la velocitat de contagi ha tornat a pujar per quart dia consecutiu: ara està en l'1,38, 3 centèsimes més alta que ahir. Això vol dir que 100 persones infectades per covid-19 en contagien 138.

Pel que fa a la campanya de vacunació, continua endavant: ja hi ha 137.780 persones vacunades a Catalunya, 16.824 més que ahir. Dilluns es començarà a administrar la segona dosi a les persones que van rebre la primera quan va engegar-se la campanya, si bé caldrà tenir en compte que la companyia Pfizer ha anunciat que limita els lliuraments a tots els països europeus mentre mira d'ampliar la producció a Bèlgica.

Detectat a Catalunya el segon cas de la variant britànica

D'altra banda, ja s'ha detectat a Catalunya el segon cas de la variant britànica del coronavirus. Es tracta, segons ha informat RAC1, d'una persona de les Terres de l’Ebre que havia estat recentment a Londres, i que ara mateix està aïllada tot i que no ha de requerir hospitalització. Des del departament de Salut ho han confirmat i han apuntat que "era previsible" que apareguessin nous casos després de detectar-ne un just després de Reis.

Se superen els dos milions de morts per covid-19 al món

Aquest dissabte s'han superat els dos milions de defuncions per covid-19 al món. Segons les dades de la Universitat Johns Hopkins , ja hi ha hagut 2.010.328 morts pel SARS-Cov2. A més, hi ha 93.869.189 persones contagiades arreu per aquest virus i 51.747.005 persones s'han recuperat després d'infectar-se amb el covid-19.