Es dispara el risc de rebrot de covid-19 a Catalunya, que arriba fins als 234 punts

El departament de Salut ha registrat aquest dimecres un total de 149.747 casos de coronavirus a Catalunya confirmats amb una prova PCR des que va començar la pandèmia, 1.477 més que ahir. Les dades constaten, a més, que es dispara el risc de rebrot: avui se situa en 234,14 punts, 19 punts més que ahir.

De fet, el risc de rebrot puja a totes les regions sanitàries de Catalunya excepte a l'Alt Pirineu i Aran, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, on baixa tot i mantenir-se molt elevada. De fet, en aquesta última regió, on s'han pres mesures restrictives per evitar l'augment de la propagació del virus, el 30 de setembre, fa tot just una setmana, el risc de rebrot va arribar als 499,96 punts, i des de llavors presenta una tendència a la baixa (avui se situa en els 369,81, encara el més alt de totes les regions sanitàries catalanes).

En ascens des de fa més d'una setmana

A la resta de regions sanitàries, el risc de rebrot creix des de fa ja més d'una setmana de manera constant. Així, a Barcelona ciutat augmenta des del dilluns 28 de setembre, i aquest dimecres s'ha situat en els 259,61 punts; al Camp de Tarragona, on augmenta també dia a dia des del dilluns 28 de setembre, s'ha enfilat fins als 202,82. El risc de rebrot també està per sobre dels 200 punts a Girona (215,34, creix des del dimarts 29 de setembre), Lleida (214,28, en ascens des del dimecres 30 de setembre) i a la Metropolitana Nord (267,26, creix des del diumenge 27 de setembre).

En canvi, la Metropolitana Sud és l'única regió sanitària de Catalunya que aconsegueix mantenir-se per sota dels 200 punts, tot i que la tendència que presenta és a l'alça: el risc de rebrot està en els 192,81 punts i creix des del divendres 25 de setembre.

La velocitat de reproducció de la malaltia (és a dir, la capacitat que té un infectat de contagiar la resta de la població) també ha augmentat i ara s'ha situat en 1,21.

Milloren les dades hospitalàries

Salut ha notificat dues noves defuncions, que fan elevar a un total de 13.425 les persones mortes pel virus. Per contra, milloren les dades als hospitals: baixen les hospitalitzacions –821 persones continuen ingressades pel virus, 21 menys que ahir–, i els pacients que són a l'UCI: n'hi ha 169, tres menys que ahir.