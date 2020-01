L'Estat descarta imposar restriccions pel coronavirus perquè "l'epidèmia presenta símptomes de començar a remetre"

A diferència del que han fet altres països dins i fora d'Europa, Espanya descarta de moment imposar cap tipus de restricció ni declarar l'estat d'emergència pel brot de coronavirus que té l'epicentre en la ciutat xinesa de Wuhan. El ministeri de Sanitat espanyol rebaixa l'alerta i aposta per no "sobreactuar", en paraules de Fernando Simon, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, i per mantenir la cautela davant d'una epidèmia que assegura que presenta "els primers símptomes de començar a remetre", segons la informació que han transmès les autoritats xineses i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Fins ara a l'Estat no s'ha detectat cap contagi. S'han descartat una dotzena de casos de pacients ingressats en diferents centres hospitalaris espanyols que presentaven símptomes compatibles amb la malaltia. L'últim és el cas d'un pacient ingressat en un hospital de Ciudad Real. Les proves han descartat que tingués coronavirus. Ara analitzen els casos de cinc persones aïllades a la illa canària de La Gomera. Simon ha admès que hi ha possibilitats que s'acabi detectant algun pacient contagiat a l'Estat, però considera que es tractarà de casos aïllats, amb una clara relació amb l'epicentre del brot, a Wuhan, i que "si hi ha transmissió serà de manera molt controlada".

Complint els requeriments

El director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries ha subratllat que Espanya està complint "tots" els requeriments establerts per l'OMS. L'Estat no preveu cap tipus de restricció, tot i que el departament de Sanitat Exterior estudia donar recomanacions i informació a través de cartells i díptics als aeroports per als passatgers que viatgin a la Xina o que tornin d'aquest país.

Simon ha recordat que la postura de la Unió Europea davant del brot de coronavirus és la de no restringir. Per això, tot i que algun país com Itàlia ha decidit declarar l'emergència, el ministeri de Sanitat aposta per mesures "realistes" i considera "que a data d'avui no és necessari establir restriccions sense fonament", ha argumentat Simon.

El responsable del centre de coordinació d'alertes ha recordat que segons les dades de l'OMS i de les autoritats xineses l'única zona de contagi "no controlada" és la de Wuhan, l'epicentre del brot, i no la resta de províncies xineses. "Ara mateix la informació que tenim és que hi ha indicis que la malaltia segueix sense ser excessivament transmissible" i que "sembla que l'epidèmia té possibilitats de començar a remetre", ha assegurat.

Segons Simon, més enllà de l'epicentre de Wuhan les dades de què disposa actualment el ministeri de Salut indiquen que no hi hauria cap altre focus de contagi "incontrolat" i que el coronavirus, fora d'aquesta ciutat xinesa, "es transmet poc entre persones". El responsable del centre de coordinació d'alertes del ministeri també ha volgut rebaixar l'alarma pel que fa a la possibilitat d'una transmissió d'origen animal. Ha explicat que, tot i que l'origen del brot podria trobar-se en un animal, es tracta d'una espècie que només es troba en una zona concreta de la Xina, que és precisament a l'epicentre del brot.