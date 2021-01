Els pacients ingressats als hospitals catalans per covid-19 tornen a superar els 2.500 i ja hi ha 548 persones a l'UCI

La pandèmia de covid-19 segueix avançant a Catalunya, tal com indiquen les dades que cada dia actualitza el departament de Salut. Aquest diumenge, segons les dades de Salut, a Catalunya segueix creixent la pressió hospitalària a causa de la tercera onada. Així, segueix creixent el nombre de pacients afectats per covid-19 que necessiten un llit de crítics als hospitals catalans: en aquests moments hi ha 548 persones (23 més que ahir), una dada que no s'assolia des del 18 de novembre. Mirant les dades de fa un mes, ara mateix hi ha 228 persones més que a mitjans de desembre a les UCI dels hospitals catalans.

A més, a diferència del que va passar ahir, pugen bastant les hospitalitzacions en planta: hi ha 2.630 pacients amb coronavirus, 133 més que ahir, quan els ingressos van donar una treva i van baixar lleugerament (35 persones menys). Aquesta dada de pacients als hospitals catalans no es donava des de l'11 de novembre, quan hi havia 2.687 persones ingressades en planta a causa del virus.

Respecte als contagis, aquest dissabte Salut n'ha notificat 2.410 de nous confirmats amb PCR o test d'antígens, si bé de les últimes 24 hores només són 872 (una dada que de ben segur pujarà en els propers dies un cop s'hagin notificat tots els positius). En total, des del març, a Catalunya s'han contagiat 420.728 persones. A més, hi ha 81 noves defuncions pel virus, una dada que faque es traspassin els 18.000 morts des de l'inici de la pandèmia: 18.012.

Com passa des de dimarts, avui també puja el risc de rebrot. Si ahir va pujar 35 punts, avui ho fa 17 i es queda a les portes dels 800 punts (794), quan dissabte passat estava en 576. Com passa des de dimecres, la velocitat de contagi ha tornat a pujar per cinquè dia consecutiu: ara està en l'1,39, 1 centèsima més alta que ahir. Això vol dir que 100 persones infectades per covid-19 en contagien 139.

Primera persona vacunada a Catalunya amb la segona dosi

Pel que fa a la campanya de vacunació, a causa de l'efecte del cap de setmana, avui s'ha informat de la dada de vacunats més baixa de tota la setmana: hi ha 140.373 persones vacunades a Catalunya, 2.593 més que ahir (ahir es va informar que s'havien vacunat 16.824 persones).

Divina Farreny, gerent de la Regió Sanitària de Lleida, ha confirmat en una entrevista a RAC1 que ja s'ha vacunat una persona a Catalunya amb la segona dosi de la vacuna contra el covid-19. "Ja estava previst, la previsió de Pfizer diu que la segona dosi s'ha de subministrar entre 21 i 42 dies després de la primera, i avui ja feia 21 dies", ha indicat. La primera persona a Catalunya que ha rebut la segona dosi és Leocàdia Peña (ja va ser la primera vacunada de l'Alt Pirineu), que viu a la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur, i avui se'n vacunaran la resta de residents d'aquesta residència.