Els metges demanen el cessament de Fernando Simón i exigeixen respecte

El Consell General de Col·legis de Metges, que agrupa els 52 col·legis de metges d'Espanya, ha demanat el cessament del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, "per la seva incapacitat manifesta i prolongada al llarg de l'evolució de la pandèmia". Els metges, representats en aquest Consell, exigeixen a més "respecte, reconeixement, participació i dignitat", així com un "cop de timó" en la gestió de la pandèmia i la posada en marxa d'un comitè d'experts independent.

Els professionals mèdics han expressat el seu malestar per les últimes declaracions de Simón, en què va parlar sobre el nombre de contagis dels professionals sanitaris i va dir que ara "els professionals sanitaris tenen un aprenentatge pel que fa a la primera onada. Els gestors fan millors circuits d'assistència als hospitals. I, òbviament, els sanitaris tenen un millor comportament evitant contagiar fora del seu espai de treball". Segons ells, les paraules de Simón suposen "un acte de desmotivació, incomprensió i absència de sensibilitat", i creuen que expressen "una ignorància manifesta de la feina, la responsabilitat i la vocació dels professionals mèdics".

El Consell General de Col·legis Metges ha demanat una rectificació pública i ha recordat que no és la primera vegada que manifesten el seu malestar davant declaracions o accions "improcedents" del responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències. Els metges critiquen, a més, que es posessin en marxa guies de reincorporació a la feina "sense garanties ni per al professional ni per al ciutadà", i remarquen les discrepàncies "clares" sobre la situació de la pandèmia i les mesures que s'han de prendre.

Els metges incideixen, en aquest sentit, en l'absència d'un Comitè d'Experts format per reconeguts professionals, independent i transparent, i en l'absència d'un sistema d'avaluació per millorar la resposta a brots de covid-19.