El Govern aprova una moratòria pel lloguer d'habitatges protegits davant de l'emergència del coronavirus

El Govern ha aprovat una moratòria per suspendre el cobrament dels lloguers dels habitatges públics de la Generalitat mentre duri l'emergència del coronavirus. L'objectiu és protegir les famílies més vulnerables, perquè no hagin d'assumir el lloguer si han perdut la feina o tenen menys ingressos com a conseqüència de les restriccions imposades per la pandèmia. El departament de Territori i Sostenibilitat calcula que la mesura beneficiarà 20.000 famílies.

De moment, l'Executiu ha suspès el cobrament del mes d'abril. Les rendes no satisfetes es facturaran de manera prorrogatejada durant els rebuts dels següents 12 mesos. Si les mesures excepcionals per frenar la pandèmia del Covid-19 s'allarguessin més enllà de l'abril, "i en funció de quina sigui la situació econòmica", diu el comunicat del Govern, es decidirà com i a partir de quan es fracciona el retorn de les rendes no satisfetes.

De mitjana, un habitatge públic de la Generalitat té un lloguer de 166 euros mensuals. El Govern calcula que la moratòria del pagament tindrà un valor de més de tres milions d'euros mensuals.