Catalunya notifica 1.226 casos nous de coronavirus, 349 dels quals a Barcelona i 175 a l'Hospitalet

Catalunya ha notificat aquest dissabte, segons les dades de Salut, 1.226 positius nous per covid-19, una xifra elevada que es manté en la línia de les que s'han anat registrant durant aquesta setmana.

D'aquests nous contagis, 349 corresponen a l'àrea sanitària de la ciutat de Barcelona i 366 a la regió sanitària metropolitana sud, on hi ha gran part dels municipis als que van adreçades les mesures que aquest divendres va presentar el Govern i que han entrat avui en vigor després de la publicació al DOGC. Així, des de l'inici de la pandèmia, 22.551 barcelonins han donat positiu per coronavirus, mentre que a l'Hospitalet ja en són 3.962, 175 nous. Per primer cop, el departament de Salut ha donat aquest dissabte la retrospectiva de casos de coronavirus als municipis de l'àrea metropolitana afectats per les restriccions. Així, a Cornellà s'han detectat en total 1.278 casos, a Sant Just Desvern 222, a Esplugues de Llobregat 594, a Montcada i Reixac 303, a Viladecans 778, al Prat de Llobregat 684, a Sant Joan Despí 343, a Sant Boi de Llobregat 1.296, a Santa Coloma de Gramenet 1.544, a Sant Adrià de Besòs 497 i a Badalona 2.292.

Segons el recompte de Salut, tres persones més han mort a causa del coronavirus a Catalunya i la xifra total és de 12.636. Aquest dissabte, el departament de Salut també ha facilitat el recompte de víctimes mortals als municipis de l'àrea metropolitana que tenen restriccions. Així, des de l'inici de la crisi, a Barcelona han mort pel covid 4.248 persones, 497 a l'Hospitalet, 213 a Cornellà, 60 a Sant Just Desvern, 75 a Esplugues de Llobregat, 26 a Montcada i Reixac, 125 a Viladecans, 113 al Prat de Llobregat, 48 a Sant Joan Despí, 229 a Sant Boi de Llobregat, 211 a Santa Coloma de Gramenet, 75 a Sant Adrià de Besós i 217 a Badalona.

Una víctima mortal més al Segrià

Pel que fal al Segrià, aquest dissabte s'han registrat 133 casos nous de covid-19 i la xifra total s'eleva fins als 4.091 positius. Segons les dades de Salut, el dia 13 de juliol es va produir una nova víctima mortal per coronavirus que no s'ha notificat fins aquest dissabte i, per tant, des del rebrot, la xifra total de defuncions és de cinc persones.

Salut també ha facilitat aquest dissabte per primer cop les xifres de la Noguera. Des de l'inici de la crisi del coronavirus 480 positius i 113 persones han perdut la vida.

Pel que fa a la situació de les UCI dels hospitals catalans, en aquests moments 57 persones estan ocupant un llit de crítics afectats per covid-19, sis més que ahir. En total, des del març, 4.201 persones han passat per l'UCI a causa del coronavirus. Pel que fa a les persones recuperades, aquest dissabte hi ha 44 més en el recompte respecte a la dada d'ahir i el total ja s'enfila fins a les 40.405 persones.