Primer reclús afectat per coronavirus a Catalunya: Justícia aïlla un mòdul de la presó de Brians 2 amb 105 interns

Un reclús de la presó de Brians 2 ha donat positiu per coronavirus, segons ha informat aquest dissabte a la nit el departament de Justícia en un comunicat. Es tracta del primer pres afectat que es detecta al conjunt de les presons catalanes, tot i que divendres també es va confirmar un cas positiu d'un funcionari d'un altre centre penitenciari. Segons Justícia, en tot el sistema penitenciari català, a més d'aquest dos positius, hi ha 14 casos sota sospita: vuit interns i sis treballadors.

Com a mesura preventiva, la direcció del centre penitenciari de Brians 2 ha aïllat durant 14 dies tot el mòdul on es trobava l'intern contagiat, que convivia amb 105 reclusos més. Les cel·les estan obertes, però els interns no poden sortir del mòdul i accedir a la resta dels equipaments comuns de la presó, com ara els tallers i les zones educatives o esportives, per impedir la propagació del virus.

Pel que fa a l'intern contagiat, ha estat traslladat a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa, en compliment del protocol establert entre els departaments de Justícia i de Salut de la Generalitat.